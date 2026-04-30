Osmaniye\'de Türk halk müziği rüzgarı esti

Osmaniye'de, Çukurova Halk Kültürünü Araştırma ve Yaşatma Derneği tarafından düzenlenen "Ezgilerle Dokunan Türk Halk Müziği Korosu Bahar Konseri", yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Osmaniye Belediyesi'nin katkı ve destekleriyle Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 15 Temmuz Şehitler Amfisi'nde düzenlenen konserde, Koro Şefi Hüseyin Yücel yönetimindeki koro sahne aldı. Programda Türk Halk Müziği'nin sevilen eserleri koro ve solo performanslarla seslendirildi. Konser boyunca salonu dolduran dinleyiciler, seslendirilen türkülere eşlik ederek geceye renk kattı. Zaman zaman alkışlarla sanatçılara destek veren izleyiciler, unutulmaz bir müzik ziyafeti yaşadı. - OSMANİYE