Osmaniye'nin doğal güzellikleri ve spor branşları duvarlara nakşedildi - Son Dakika
Üye Girişi

Osmaniye'nin doğal güzellikleri ve spor branşları duvarlara nakşedildi

26.08.2022 09:14

Osmaniye'nin doğal güzellikleri ve spor branşları duvarlara nakşedildiOSMANİYE Osmaniye'de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından, Karaçay Rekreasyon Alanı'nda bulunan atletizm pisti duvarına Osmaniye'nin doğal güzellikleri ve spor branşları konulu duvar resimleri yaptırıldı.

Osmaniye'nin doğal güzellikleri ve spor branşları duvarlara nakşedildi

OSMANİYE Osmaniye'de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından, Karaçay Rekreasyon Alanı'nda bulunan atletizm pisti duvarına Osmaniye'nin doğal güzellikleri ve spor branşları konulu duvar resimleri yaptırıldı.

Duvar resimlerini inceleyen Vali Erdinç Yılmaz, çalışma hakkında Gençlik ve Spor İl Müdürü Sedat Acar'dan bilgi aldı. Acar, Karaçay Saklı Şelale, Karatepe kilimi, Osmaniye yer fıstığı, Kastabala Antik Kenti'nin resimlerinin yanı sıra 24 spor branşının yer aldığı resimlerin Abdurrahman Keskiner Güzel Sanatlar Lisesi öğretmeni Mehmet Ağcadağ ve mezun öğrencileri tarafından yapıldığını kaydetti.

Duvarlara çizilen resimlerin örnek bir proje olduğuna değinen Vali Yılmaz, "Muhteşem bir görüntü oluşmuş. Bu resimleri yapanlar Güzel Sanatlar Lisemizin öğretmeni ve öğrencileri. Gerçekten örnek bir proje. Osmaniye'mizin değerlerini temsil eden resimlerle buraya çok güzel bir görüntü kazandırılmış. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Şuna inanıyorum, böyle küçük dokunuşlar Şehrimize çok şey kazandırabilir. İnşallah Osmaniye'mizi güzelleştirecek bu küçük adımları büyüterek, artırarak devam edelim. Diğer sokaklarımızda da diğer duvarlarda da böyle güzel resimlerle devam edersek inanıyorum ki Osmaniye'mizin görüntüsüne çok anlam kazandıracak bir çalışma olacaktır. Bu çalışmada emeği geçen bütün arkadaşlarımı kutluyorum" dedi.

YORUMLAR
500
Başiskele Yaz Okulları şölenle kapanacak Başiskele Yaz Okulları şölenle kapanacak Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası Adıyaman'da başladı Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası Adıyaman'da başladı
Kaynak: İHA

Osmaniye, Atletizm, gençlik, Karaçay, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Osmaniye'nin doğal güzellikleri ve spor branşları duvarlara nakşedildi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:36 Gülşen'in tutuklanması sonrası Ebubekir Sifil'in sözleri yeniden gündeme geldi: Namaz kılmayanlar öldürülebilir
10:23 Bakan Nureddin Nebati'den ABD'nin gönderdiği mektupla ilgili paylaşım: Endişe yaratması anlamsızdır
10:17 1 dakika bile forma giyemedi! Fenerbahçe, Caulker'ın sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu
10:03 Bakan Mustafa Varank'tan Gülşen'in tutuklanmasına tepki gösterenlere yanıt: Bundan kim, neden rahatsız olur?
10:05 MasterChef'te "hakaret" skandalı! "Gerizekalı" lafını duyan Mehmet Yalçınkaya çıldırdı
10:00 Altın ve gümüşten sonra en çok rağbet ona gösteriliyor! Platin metali, ithalatta rekor seviyeye ulaştı
09:47 UEFA ülke puanı sıralamasında İsrail'e de geçilerek 21 sıraya geriledik
09:48 Yeniden Refah Partili isimden şarkıcı Gülşen hakkında skandal paylaşım! "Bu kadının katli vaciptir"
09:45 Gülşen'in tutuklanmasının ardından hakim ve savcılara seslenen Kılıçdaroğlu'na Bakan Soylu'dan tepki: Derdi kaos ve anarşizm
09:23 Demet Özdemir kına gecesinde gözyaşlarını tutamadı! Nikah için saatleri sayıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2022 10:47:59. #1.12#
SON DAKİKA: Osmaniye'nin doğal güzellikleri ve spor branşları duvarlara nakşedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement