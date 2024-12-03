Osmanlı Dönemi Hereke Halısı Restore Edilerek Hollanda'ya Gönderildi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Osmanlı Dönemi Hereke Halısı Restore Edilerek Hollanda'ya Gönderildi

Osmanlı Dönemi Hereke Halısı Restore Edilerek Hollanda\'ya Gönderildi

Osmanlı Padişahı V. Mehmed Reşad tarafından hediye edilen Hereke halısı, Türkiye'de restorasyon sürecinin ardından yeniden Hollanda'daki Barış Sarayı'na teslim edildi. Restorasyon çalışmaları, geleneksel tekniklerin bilimsel yöntemlerle desteklenmesi ve kültürel mirasın korunmasına katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirildi.

03.12.2024 18:42  Güncelleme: 18:43
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OSMANLI Dönemi'nde Hollanda'daki Barış Sarayı'na hediye edilen Hereke halısı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Carnegie Vakfı arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında, Türkiye'de restore edilerek Hollanda'ya gönderildi.

1911 yılında Osmanlı Padişahı V. Mehmed Reşad tarafından Hollanda'da yer alan Barış Sarayı'na hediye edilen Hereke halısı, restorasyon için Türkiye'ye gönderildi. Dijital ortamda 280 eşit parçaya bölünerek detaylı hasar tespiti yapılan halıda, 15 farklı hasar türü tespit edildi. En yoğun bozulmaların, insan trafiği ve mobilya kullanımından kaynaklandığı belirlendi. Doğal boyalar ve Türk düğümü tekniğiyle restorasyonu gerçekleştirilen Hereke halısı, Türkiye-Hollanda dostluğunun 100'üncü yıl dönümünde, bugün yeniden Barış Sarayı'na götürülmek üzere, Hollandalı yetkililere teslim edildi. Teslim törenine Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands ve Hollandalı yetkililer katıldı.

'BARIŞ YOLUNDA TER DÖKEN SAYISIZ KİŞİ BU HALIYA AYAK BASTI'

Burada konuşan Büyükelçi Joep Wijnands, "Diplomatik bağlarımız, 400 yıldan uzun bir süre önce kurulmuş. Hereke halısı bu ortak tarihin kanıtlarından biri. Barış Sarayı'nın temeli Lahey'de atıldığında, tüm katılımcı ülkeler katkıda bulunmaya davet edildi. Osmanlı İmparatorluğu'nun armağanı ise türünün Türkiye dışındaki en büyüğü olan bu muhteşem halı oldu. 1911'de Barış Sarayı'na yerleştirildiğinden bu yana, dünyanın dört bir yanından, barış ve adalet yolunda ter döken sayısız kişi, bu halıya ayak bastı" dedi.

'DÜNYACA TANINAN BİR SANAT ESERİ'

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan ise, Hereke halısının Türkiye sınırları dışında yer alan en büyük el dokuması halı olduğunu belirterek, "Bugün burada bulunan Hereke halımız, 13 milyon 704 bin 480 Türk düğümünden oluşan, zarafeti ve dayanıklılığıyla dünyaca tanınan bir sanat eseridir. Restorasyon çalışmalarımız, sadece bu eşsiz eserin ömrünü uzatmakla kalmamış, aynı zamanda geleneksel tekniklerin bilimsel yöntemlerle desteklenerek gelecek kuşaklara aktarılmasına olanak sağlamıştır. Hereke halımız, evrensel bir kültürel mirasın parçasıdır. Bu restorasyon çalışması, barış ve kültürel değerlerimize olan bağlılığımızı bir kez daha göstermektedir. Türkiye-Hollanda dostluğunun 100'üncü yıl dönümünde barış düğümleri atılarak onarılan halımızı, bugün yeniden Barış Sarayı'nda barışa hizmet etmek üzere uğurluyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Kültür Sanat Osmanlı Dönemi Hereke Halısı Restore Edilerek Hollanda'ya Gönderildi - Son Dakika

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