Edirne Sarayı'nın ihyası için çalışmalar sürüyor - Son Dakika
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Edirne Sarayı'nın ihyası için çalışmalar sürüyor

11.08.2022 15:11
Edirne Sarayı'nın ihyası için çalışmalar sürüyor

Osmanlı İmparatorluğu'na yüz yıla yakın başkentlik yapmış Edirne'de, Tunca Nehri kenarında yer alan Edirne Sarayı'nın ihya edilmesi için yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Osmanlı İmparatorluğu'na yüz yıla yakın başkentlik yapmış Edirne'de, Tunca Nehri kenarında yer alan Edirne Sarayı'nın ihya edilmesi için yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, temeli 2. Murat döneminde atılan ve yıllarca Osmanlı padişahlarına ev sahipliği yapan Edirne Sarayı'nı (Sarayı Cedide-i Amire) ziyaret etti.

Vali Kırbıyık, Trakya Üniversitesi (TÜ) tarafından kazı çalışmalarının yürütüldüğü alanda incelemede bulundu, TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gülay Apa Kurtişoğlu'ndan bilgi aldı.

Vali Kırbıyık, burada yaptığı açıklamada, Edirne Sarayı'nın tarihi bir öneme sahip olduğunu söyledi.

İstanbul'un fethinden sonra başkentin İstanbul'a taşınmasına rağmen sarayın padişahlar tarafından kullanıldığını anımsatan Kırbıyık, "Topkapı Sarayı yapılmış olmasına rağmen IV. Mehmet şehzadelerinin düğün törenini Edirne Sarayı'nda gerçekleştirmiş. Dolayısıyla 19. yüzyıla dek hem Edirne şehri hem Edirne Sarayı padişahların gözdesi olarak varlığını her zaman korumaya devam etmiştir." ifadelerini kullandı.

Kırbıyık, Edirne Sarayı'nın ihyası ve ayağa kaldırılıp tekrar kent kültürüne kazandırılması konusunun kendileri için oldukça önemli olduğunu vurguladı.

Çalışmaların güzel bir şekilde ilerlediğini dile getiren Kırbıyık, şunları kaydetti:

"Tarihimizin en önemli yönetim merkezlerinden biri olan Edirne Sarayı'nın ihyası, ayağa kaldırılıp şehrimize kazandırılması, bizim açımızdan ayrı bir öneme sahiptir. En azından Edirne Sarayı'nın belirli bir kısmını hızlı bir şekilde aslına uygun ihya etmek için büyük gayret içerisindeyiz. Umarım en kısa zamanda bu çaba ve gayretlerin sonucu alacak, Edirne'mize değer katacak bir eseri daha şehrimizde ayağa kaldırmış olacağız. Kazı ekibi olarak sizlerin bugüne dek yapmış olduğu çalışmalar bu anlamda çok kıymetli ve değerlidir. Tüm ekibi tebrik ediyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum."

Rektör Tabakoğlu ise Edirne Sarayı'nı ortaya çıkarmak ve gelecek kuşaklara taşımak amacında olduklarını belirtti.

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Kaynak: AA

Kültür Sanat, Son Dakika

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