Osmanlı mirası çöplüğe döndü: Tarihi çeşme unutuldu - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Osmanlı mirası çöplüğe döndü: Tarihi çeşme unutuldu

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yabani otlar ve çöplerle kaplanan tarihi çeşme, atıl haliyle görenlerin tepkisini çekiyor. Çeşmenin varlığını bilen mahalle sakinleri bölgenin temizlenerek, tarihi yapının gün yüzüne çıkarılmasını istiyor.

30.07.2024 22:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmanlı mirası çöplüğe döndü

Tarihi çeşme unutuldu: Mahalle sakinleri bile varlığından habersiz

"Mahalle halkının bile burada çeşmenin olduğundan haberi yok"

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yabani otlar ve çöplerle kaplanan tarihi çeşme, atıl haliyle görenlerin tepkisini çekiyor. Çeşmenin varlığını bilen mahalle sakinleri bölgenin temizlenerek, tarihi yapının gün yüzüne çıkarılmasını istiyor.

Veliahmet Mahallesi'nde Osmanlı döneminde inşa edildiği bilinen tarihi bir çeşme bulunuyor. Kitabesi olmaması sebebiyle kesin olarak tarihi bilinmeyen çeşmenin, 17. ile 18. yüzyıl arasında inşa edildiği öngörülüyor. Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu'nun 1979 tarih ve 11612 sayılı kararıyla tescillenen çeşme, atıl haliyle tepki çekiyor. Yıllardır bakımsız olan tarihi çeşmenin etrafı yabani otlar ve çöplerle kaplanmış durumda. Bu durum, bazı mahalle sakinlerinin çeşmenin varlığından bile haberdar olmamasına sebep oluyor. Çeşmenin varlığını bilinen mahalle sakinleri, bölgenin temizlenerek, tarihi yapının gün yüzüne çıkmasını istiyor.

"İlgilileri göreve davet ediyoruz"

Amatör tarih araştırmacısı ve Hattat Hüseyin Sert, çeşmenin restorasyona ihtiyacının olduğunu belirterek, "Osmanlı çeşmesinin bakımsızlık ve ilgisizlik sebebiyle restorasyona ihtiyacı var. Mahalle halkının bile burada çeşmenin olduğundan haberi yok. Etrafta kendiliğinden yetişen bitkiler, buraya sahipsizlik görüntüsü vermiş. Her gelen de kırık masa, sandalye, mutfak çöplerine kadar her şeyi buraya atmaya başlamışlar. Mekan çöplüğe dönüşmüş. Bölgeye ciddi anlamda sahip çıkılması, bakımının yapılması, çeşmenin kültürel değerlerine kavuşması, İzmit'in de tarih ve kültür envanterine yeni eser kazandırılmasını gönlümüz arzu ediyor. Bu anlamda ilgilileri göreve davet ediyoruz. Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu'nun 1979 yılında aldığı kararla çeşme tescil edilmiştir, dolayısıyla sahipsiz değil" dedi.

"Zamanla burası çöplüğe döndü"

Uzun yıllardır Veliahmet Mahallesi'nde ikamet eden Melek Daloğlu ise, "Eskiden çeşmenin yanında tarihi bir ev vardı. Zamanla bakılmadığı için 20 yıl önce yıkıldı ve burası çöplük yuvasına döndü. Uzun bir zamanda tinercilerle uğraşmıştık. Etrafta evler yapılınca onlar uzaklaştı fakat burası şimdi çöplüğe döndü. Burada yılan ve kertenkele de var. Bunlar bizim evlerimize giriyor. Tüm mahalle halkı olarak buranın düzenlenmesini istiyoruz. Sinek, yılan, fare, kertenkele sıcaktan zaman zaman evlerimize giriyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Kocaeli, Osmanlı, Yabani, Çeşme, Yaşam, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Osmanlı mirası çöplüğe döndü: Tarihi çeşme unutuldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:59 Beyrut saldırısı sonrası fotoğraf paylaşan Netanyahu, bakanlarına konuşma yasağı getirdi Beyrut saldırısı sonrası fotoğraf paylaşan Netanyahu, bakanlarına konuşma yasağı getirdi
21:50 Kanarya’dan müthiş bir geri dönüş daha Fenerbahçe, rövanş maçında Lugano’yu 2-1 yendi Kanarya'dan müthiş bir geri dönüş daha! Fenerbahçe, rövanş maçında Lugano'yu 2-1 yendi
20:52 İsrail’in vurduğu Beyrut savaş alanına döndü İsrail'in vurduğu Beyrut savaş alanına döndü
19:56 İsrail, Lübnan’ın başkenti Beyrut’u vurdu İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'u vurdu
19:38 3 ilde orman yangını alarmı Ekipler zamana karşı yarış başlattı, Mehmetçik de sahaya indi 3 ilde orman yangını alarmı! Ekipler zamana karşı yarış başlattı, Mehmetçik de sahaya indi
22:27 Jose Mourinho’dan Lille eşleşmesi için olay sözler: Fenerbahçe onlar için kolay bir kura değil Jose Mourinho'dan Lille eşleşmesi için olay sözler: Fenerbahçe onlar için kolay bir kura değil
21:27 Elazığ’da düğün salonunda kan aktı, yaralılar var Elazığ'da düğün salonunda kan aktı, yaralılar var
20:34 Türkeş’in “Gangster“ sözlerine MHP’den “Mason“ yanıtı Türkeş'in "Gangster" sözlerine MHP'den "Mason" yanıtı
19:31 Bir anlık hatası 18 yaşındaki gencin sonunu getirdi Bir anlık hatası 18 yaşındaki gencin sonunu getirdi
17:47 Arda Güler’e tarihi teklif Real Madrid, 1 saniye bile düşünmeden reddetti Arda Güler'e tarihi teklif! Real Madrid, 1 saniye bile düşünmeden reddetti
17:33 Eski belediye başkanını kurşunlayan tetikçiden itiraf Cinayetin nedeni vahim Eski belediye başkanını kurşunlayan tetikçiden itiraf! Cinayetin nedeni vahim
17:32 İzmir’de bir ev sahibi, kapısına dayandığı kiracısına dehşeti yaşattı İzmir'de bir ev sahibi, kapısına dayandığı kiracısına dehşeti yaşattı
16:59 Olimpiyat açılışındaki gösteriye Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan tepki: Macron davet etti, görüntüleri görünce vazgeçtim Olimpiyat açılışındaki gösteriye Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tepki: Macron davet etti, görüntüleri görünce vazgeçtim
16:36 Arkadaşının boynuna bıçak saplayıp can çekişirken kayda aldı Arkadaşının boynuna bıçak saplayıp can çekişirken kayda aldı
16:31 Otobüs durağında bekleyen kadına bakarak kendini tatmin etti Otobüs durağında bekleyen kadına bakarak kendini tatmin etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2024 23:28:39. #1.13#
SON DAKİKA: Osmanlı mirası çöplüğe döndü: Tarihi çeşme unutuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement