Osmanlı'nın ilk başkenti Yenişehir'de tarihi eserlerin etrafı açılıyor - Son Dakika
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Osmanlı'nın ilk başkenti Yenişehir'de tarihi eserlerin etrafı açılıyor

15.06.2022 15:26

Osmanlı'nın ilk başkenti Yenişehir'de tarihi eserlerin etrafı açılıyor Osmanlı'nın ilk başkenti olan Yenişehir'de tarihi eserlerin etrafı açılırken ilçede bulunan tarihi yerlerin restorasyon çalışmaları da devam ediyor.

Osmanlı'nın ilk başkenti Yenişehir'de tarihi eserlerin etrafı açılıyor

BURSA - Osmanlı'nın ilk başkenti olan Yenişehir'de tarihi eserlerin etrafı açılırken ilçede bulunan tarihi yerlerin restorasyon çalışmaları da devam ediyor.

Göreve geldiği ilk günden beri tarihe büyük önem veren Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın yaptığı çalışmalarını sürdürüyor. Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, "Göreve ilk geldiğimiz günden beri tarihi eserlerin tanıtımı ile ilgili tabelalarımızı astık. Öncelikle Sinanpaşa Külliyesinden başlamış olduğumuz çalışmalara Yarhisar Şelalesi ve Süleyman Paşa Türbesi ile devam ediyoruz. Türkiye Tarihi Belediyeler Birliğinden proje bedeli talebinde bulunduk ve şu an buraya belirli bir bedel çıktı. Müteahhit firma da burada çalışmaya başladı. Tarihi eserlerin etrafını açıyoruz, şu anda Süleyman Paşa türbesindeyiz, karşımızda ilk hutbenin okunduğu Kumluk Camii ve karşıda da çalışmalarına devam ettiğimiz millet bahçesi Osmangazi Meydanı ile birlikte üçlü bir tarih dokusu oluşturuyoruz" dedi.

Osmanlı'nın ilk başkenti Yenişehir'de tarihi eserlerin etrafı açılıyor
Osmanlı'nın ilk başkenti Yenişehir'de tarihi eserlerin etrafı açılıyor
Osmanlı'nın ilk başkenti Yenişehir'de tarihi eserlerin etrafı açılıyor
Osmanlı'nın ilk başkenti Yenişehir'de tarihi eserlerin etrafı açılıyor

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Kaynak: İHA

Süleyman Paşa, Davut Aydın, Yenişehir, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Osmanlı'nın ilk başkenti Yenişehir'de tarihi eserlerin etrafı açılıyor - Son Dakika

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