Osmanlı Nüfus Defterleri Kitabı Tanıtıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Osmanlı Nüfus Defterleri Kitabı Tanıtıldı

Osmanlı Nüfus Defterleri Kitabı Tanıtıldı

Muğla'da Selahattin Durmaz'ın hazırladığı 'Osmanlı Nüfus Defterlerinde Muğla' kitabı tanıtıldı.

02.10.2024 12:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarih araştırmacısı Selahattin Durmaz tarafından Muğla Valiliği koordinesinde ve Muğla Vakfının destekleriyle hazırlanan, "Osmanlı Nüfus Defterlerinde Muğla" adlı kitabın tanıtımı yapıldı.

Valiliğin bahçesinde düzenlenen programın açılışında konuşan Muğla Valisi İdris Akbıyık, Osmanlı Devleti'nin, nüfus sayımlarına ait defterleri titizlikle muhafaza etmiş olmasının geçmişi anlamak açısından paha biçilmez bir hazine niteliğinde olduğunu söyledi.

Osmanlı Devleti'nde "klasik dönem" olarak adlandırılan 1300-1600'de nüfus sayımı yapılmadığını ancak bu dönemde tahrir defterleri aracılığıyla vergi kayıtlarının tutulduğunu belirten Akbıyık,"19. yüzyıldan itibaren Osmanlı Devleti'nin kendini yeniden organize etme süreciyle birlikte, devlet-halk ilişkilerinde de yeni bir dönem başlamıştır. Özellikle vergi, askerlik ve yönetimsel alanlarda yaşanan bu yenilik hareketleriyle beraber değişen Osmanlı devlet sistemi, birtakım yeni ve güncel verilere ihtiyaç duymuştur." dedi.

Akbıyık, vergilerin doğrudan toplanması ve Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasıyla yeni askeri düzenin oluşturulmasının en önemli unsuru olan halkın sayımının bu süreçte önem kazandığını kaydetti.

Osmanlı nüfus kayıtlarını içeren defterlerin, sadece şahısların isimlerini vermekle kalmadığını anlatan Akbıyık, aynı zamanda bölgedekilerin etnik kimlikleri, mal varlıkları ve sosyal yapıları hakkında da ayrıntılı bilgi içerdiğini ifade etti.

Kitabın Osmanlı dönemi nüfus kayıtlarının rehber niteliğinde bir çalışma olarak araştırmacılara sunduğu katkıyla öne çıkacağını ve Osmanlı Devleti'nin sosyoekonomik yapısını anlamak isteyenler için vazgeçilmez bir kaynak olacağını dile getiren Akbıyık, kitabın hazırlanmasında emeği geçen tarih araştırmacısı Selahattin Durmaz'a ve katkı sağlayanlara teşekkür etti.

Akbıyık'ın konuşmasının ardından Durmaz, kitabın içeriği hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Akbıyık ve Durmaz daha sonra programa katılanlar için kitabı imzaladı.

Programa, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda davetli katıldı.

Kaynak: AA

Muğla Valiliği, Yerel Haberler, Muğla Valiliği, İdris Akbıyık, Kültür Sanat, Edebiyat, Osmanlı, Kültür, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Osmanlı Nüfus Defterleri Kitabı Tanıtıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:27 Dilan Polat, yeni şarkı çıkardı: Biz yeni gelmedik, geri geldik Dilan Polat, yeni şarkı çıkardı: Biz yeni gelmedik, geri geldik
18:55 İsrail durmuyor, bu kez Suriye’ye saldırdı İsrail durmuyor, bu kez Suriye'ye saldırdı
18:27 İsrail’den tehdit: Orta Doğu’da herhangi bir yeri vurabiliriz İsrail'den tehdit: Orta Doğu'da herhangi bir yeri vurabiliriz
17:41 ’İstenmeyen adam’ ilan edilen Guterres, ’Mide bulandırıcı’ dedi 'İstenmeyen adam' ilan edilen Guterres, 'Mide bulandırıcı' dedi
16:44 Sinan Ateş davasında karar çıktı İşte verilen cezalar Sinan Ateş davasında karar çıktı! İşte verilen cezalar
10:34 AK Parti İstanbul Milletvekili Oğuz Üçüncü: Hedefimiz enflasyondaki düşüşün devamını sağlamak AK Parti İstanbul Milletvekili Oğuz Üçüncü: Hedefimiz enflasyondaki düşüşün devamını sağlamak
10:18 Angelina Jolie, erkek arkadaşı İngiliz rapçi Akala ile ilişkisini Instagram üzerinden resmen duyurdu Angelina Jolie, erkek arkadaşı İngiliz rapçi Akala ile ilişkisini Instagram üzerinden resmen duyurdu
10:11 FETÖ’cü hakim Mustafa Karatay, Ankara’da saklandığı evde yakalandı FETÖ'cü hakim Mustafa Karatay, Ankara'da saklandığı evde yakalandı
10:07 İran, ülke genelinde tüm uçuşları yarına kadar durdurdu İran, ülke genelinde tüm uçuşları yarına kadar durdurdu
09:57 Lübnan sınırına daha fazla asker yollayan İsrail, 24 köyün boşaltılmasını istedi Lübnan sınırına daha fazla asker yollayan İsrail, 24 köyün boşaltılmasını istedi
09:55 Sinan Ateş davasında CHP lideri Özel’e hakaret eden sanık duruşma salonundan çıkarıldı Sinan Ateş davasında CHP lideri Özel'e hakaret eden sanık duruşma salonundan çıkarıldı
09:54 Galatasaray’ı karıştıracak iddia: Genç bir futbolcu, Almanya’dan escort çağırdı Galatasaray'ı karıştıracak iddia: Genç bir futbolcu, Almanya'dan escort çağırdı
09:30 Olay görüntü Netanyahu füze yağmuru sırasında sığınağa mı saklandı Olay görüntü! Netanyahu füze yağmuru sırasında sığınağa mı saklandı?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2024 20:18:31. #1.12#
SON DAKİKA: Osmanlı Nüfus Defterleri Kitabı Tanıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement