Osmanlı ve Selçuklu saray giysileri bu defilede - Son Dakika
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Osmanlı ve Selçuklu saray giysileri bu defilede

19.05.2022 19:29

Osmanlı ve Selçuklu saray giysileri bu defilede Samsun Olgunlaşma Enstitüsü'nde gerçekleşen "Geçmişten Geleceğe, Gelenekten Moderne" defilesinde Osmanlı ve Selçuklu dönemine ait saray giysileri sergilendi.

Osmanlı ve Selçuklu saray giysileri bu defilede

SAMSUN - Samsun Olgunlaşma Enstitüsü'nde gerçekleşen "Geçmişten Geleceğe, Gelenekten Moderne" defilesinde Osmanlı ve Selçuklu dönemine ait saray giysileri sergilendi.

Samsun Olgunlaşma Enstitüsü 2 bayramı bir arada yaşadı. Kuruluş yıldönümlerini ve 19 Mayıs Atatürk Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerini bir arada kutlayan Enstitü damga vuran bir defileye imza attı. Kuruluşunun 62. Yıldönümünde gerçekleşen defilede Osmanlı ve Selçuklu dönemindeki saray giysileri, Anadolu'nun güzelliklerini yansıtan etnik giysiler, "Suskun Dilim" koleksiyonundan parçalar izleyicinin beğenisine sunuldu. Tasarımlarını ünlü moda tasarımcısı Erol Albayrak'ın yaptığı ve enstitü tarafından dikilen 52 farklı giysi Ankara'dan gelen özel modeller üzerinde seyirci ile buluştu.

Defilede konuşma yapan Enstitü Müdürü Fatma Arslan, "Çalışma arkadaşlarımın yaptığı uzun araştırmalar, tasarım ve üretim faaliyetleri sonucunda ortaya pek çok değerli koleksiyon çıkardık. Bakanlığımızın öncülüğünde Türk Patent ve Marka Kurumuna başvuruda bulunarak, bu koleksiyonların içinde bulunan 800 adet ürünün tasarım tescilini aldık. Bu çalışmanın yapılması kültür hazinelerimizin korunması ve fikri mülkiyet kapsamında istismarını önlemek adına çok önemli bir hizmet oldu" dedi.

Defilede son çıkan giysiyi herkes ayakta alkışladı. Üzerinde ayı yıldız deseni bulunan giysi büyük beğeni topladı. Defineye Vali ve belediye başkanlarının eşleri, ünlü moda tasarımcısı Uğurkan Erez ile vatandaşlar katıldı.

Osmanlı ve Selçuklu saray giysileri bu defilede
Osmanlı ve Selçuklu saray giysileri bu defilede
Osmanlı ve Selçuklu saray giysileri bu defilede
Osmanlı ve Selçuklu saray giysileri bu defilede

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Selçuklu, Osmanlı, Samsun, Saray, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Osmanlı ve Selçuklu saray giysileri bu defilede - Son Dakika


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