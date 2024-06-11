Özalp'te 30 yöreye ait yöresel yemekler görücüye çıktı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Özalp'te 30 yöreye ait yöresel yemekler görücüye çıktı

Van'ın Özalp ilçesindeki 3 Nisan İlkokulu öğretmen ve velileri tarafından hazırlanan 30 yöreye ait yöresel yemekler, festivalde sergilendi. Okul Müdürü Yusuf Açar, etkinliğin okul ve öğrencilerin yararına olduğunu belirtirken, öğrenci velisi Aslı Öztürk Canavar ise yöresel yemeklerin tanıtımını yaptıklarını söyledi.

11.06.2024 14:45
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Özalp'te 30 yöreye ait yöresel yemekler görücüye çıktı

VAN - Van'ın Özalp ilçesindeki 3 Nisan İlkokulu öğretmen ve veliler tarafından hazırlanan 30 yöreye ait yöresel yemekler görücüye çıktı.

3 Nisan İlkokulu öğretmen ve velileri tarafından her yıl düzenlenen yöresel yemek etkinliği renkli görüntülere sahne oldu. İlçe merkezindeki Barış Parkı'nda düzenlenen festivalde, Van yöresi başta olmak üzere 30 yöreye ait yemek beğeniye sunuldu. Yemek satışından elde edilecek gelirin okul ve öğrenciler yararına kullanılacağını açıklayan Okul Müdürü Yusuf Açar, "Her yıl düzenlediğimiz etkinliği bu yıl yöresel yemekler festivali olarak yaptık. Okulumuz öğretmenleri ve velilerimiz tarafından yapılan 30 yöreye ait yemeği halkımıza tanıttık. Amacımız hem okula gelir sağlamak hem de kültür tanıtımı yapmaktır" dedi.

Öğrenci velisi Aslı Öztürk Canavar ise festivalde yöresel yemeklerin tanıtımını yaptıklarını belirterek, "Ben yöremize ait besmeç yemeği yaptım. Besmeç, Kırşehir yöresine ait bir yemektir. Bizim yöre ile bu yörenin damak tadı aynı" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Özalp'te 30 yöreye ait yöresel yemekler görücüye çıktı - Son Dakika

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