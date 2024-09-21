Özel Birey Caner Güneş'in Asker Olma Hayali Gerçekleşti - Son Dakika
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Kültür Sanat

Özel Birey Caner Güneş'in Asker Olma Hayali Gerçekleşti

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İnegöl'de yaşayan 25 yaşındaki özel birey Caner Güneş için düzenlenen asker eğlencesi, protokol üyelerinin katılımıyla unutulmaz anlara sahne oldu. Engel durumu nedeniyle askerlikten muaf olan Güneş'in hayali gerçeğe dönüştürülerek kına ve asker kıyafetiyle kutlandı.

21.09.2024 00:36  Güncelleme: 00:38
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İnegöl'de özel birey asker olma hayali gerçek oldu

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesi kırsal Konurlar Mahallesi'nde ikamet eden yüzde 75 engel durumu olan 25 yaşındaki özel birey Caner Güneş'in asker olma hayali gerçek oldu.

Engel durumundan dolayı askerlikten muaf olan, ancak askerlik hayali kuran Caner Güneş'e asker eğlencesi düzenlendi. Düzenlenen eğlenceye protokol üyelerinin sürprizi damga vurdu. Belediye Başkanı Alper Taban, İlçe Kaymakamı Eren Arslan ve İlçe Jandarma Komutan Vekili Üsteğmen İsmail Tepe özel birey Caner Güneş'in asker eğlencesinde çiftetelli oynadı. Asker kıyafeti giydirilip kına yakılan Caner Güneş, jandarma aracına bindirilip devriye nöbeti gerçekleştirdi.

Özel bireyin yaşadığı unutulmaz anların yer aldığı video İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban'ın sosyal medya hesabında, "Her Türk asker doğar. Caner kardeşimizin asker olma hayalini gerçekleştirdik. Çakı gibi asker oldu maşallah" notuyla paylaşıldı.

Eğlenceye ilişkin paylaşılan video kısa sürede yayılarak büyük beğeni topladı.

Özel Birey Caner Güneş\'in Asker Olma Hayali Gerçekleşti
Kaynak: İHA

Asker Eğlencesi, İnegöl, Güneş, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Özel Birey Caner Güneş'in Asker Olma Hayali Gerçekleşti - Son Dakika

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