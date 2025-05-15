Özel Eğitim Okulunda Kilim Dokuma Eğitimi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Özel Eğitim Okulunda Kilim Dokuma Eğitimi

Özel Eğitim Okulunda Kilim Dokuma Eğitimi

Bilecik'teki özel gereksinimli öğrenciler, kilim dokumayı öğrenerek el becerilerini geliştiriyor.

15.05.2025 11:33
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Bilecik'teki Özel Eğitim İlkokulu, Ortaokulu ve Meslek Okulu'nda öğrenim gören özel gereksinimli öğrenciler, aldıkları eğitimler sayesinde kilim dokumayı öğrenip el becerilerini geliştiriyor.

Özel gereksinimli öğrencilere eğitim verilmesi amacıyla 1995 yılında kurulan Bilecik Özel Eğitim İlkokulu, Ortaokulu ve Meslek Okulu'nda 77 öğrenci 56 öğretmen ve bir hemşire eşliğinde öğrenim görüyor.

Kurum bünyesindeki el sanatları atölyelerinde haftada 15 saat süren uygulamalı eğitimlerle öğrencilere, el tezgahlarında geleneksel dokuma becerileri kazandırılıyor.

Eğitimlerde öğrenciler tarafından dokunan kilimler, okul aile birliğine gelir sağlamak amacıyla kuruma ait sosyal medya hesapları üzerinden satışa sunuluyor.

"Kültürel mirası yaşatarak aktarıyoruz"

Okul Müdürü Ali Aydoğar, AA muhabirine, özel gereksinimli bireylerin bağımsız yaşam becerilerini geliştirmek amacıyla atölye eğitimleri düzenlediklerini söyledi.

Öğrencilerin bireysel yeterlilikleri doğrultusunda fiziksel ve sosyal gelişimlerini desteklediklerini belirten Aydoğar, şunları kaydetti:

"Özel eğitim sürecinin her aşamasına ailelerin aktif katılımlarını sağlayarak toplumla uyum içinde yaşayan bireyler olabilmeleri için hizmet veriyoruz. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin temel taşlarından biri olan kültürel mirasımızı korumak, yaşatmak ve yeni nesillere aktarmak misyonunu üstleniyoruz. Atölyelerimizde çocuklarımız el dokumacılığı gibi geleneksel sanatlarla tanışıyor."

"Her öğrencimiz özel ve değerli"

Dokuma eğitmeni, Kültür ve Turizm Bakanlığı dokuma sanatçısı Gülay Durak da el dokumacılığı derslerinde öğrencilerin bireysel gelişimlerine göre programlar uyguladıklarını aktardı.

Kültürel miras olan dokumacılığı çocuklara benimsetmek istediklerini aktaran Durak, şöyle konuştu:

"Her öğrencimiz bizim için özel ve değerli. El dokumacılığı sayesinde hem el becerilerini geliştiriyorlar hem de sosyalleşiyorlar. Yardımlaşmayı öğreniyorlar ve emek verdikleri bir ürün ortaya çıkardıklarında kendilerine olan güvenleri artıyor. Çocuklarımız sadece bu alanda değil diğer atölye çalışmalarında da çalışarak ürün yapmış olmanın verdiği mutluluğu yaşıyorlar. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin taşlarından biri olan el dokumacılığını koruyarak, yaşatarak gelecek nesillere aktarmasını sağlıyoruz."

Durak, dokuma eğitiminin çocukların öz güven gelişimine büyük katkı sağladığını, bazı öğrencilerin el çantaları ve dekoratif ürünler gibi kendi kullanabilecekleri ürünler tasarladıklarını belirtti.

"Ailem halı dokuduğum için gurur duyuyor"

El sanatları öğretmeni Ayşe Bor da öğrencilerin yeteneklerine göre dikiş, nakış, boyama ve dokuma alanlarında eğitim aldıklarını söyledi.

Dokuma atölyesinde 10 öğrencinin bulunduğunu belirten Bor, "Yeni modeller ortaya çıkardıklarında şaşırıyorlar ve 'Bunu ben mi yaptım?' diyerek kendi başarılarının farkına varıyorlar. Bu onların gelişimi açısından çok kıymetli." dedi.

Öğrencilerden 17 yaşındaki Sevde Şentürk, halı dokurken kendini mutlu hissettiğini, ailesinin ürünleri gördüğünde sevdiğini ve kendisiyle gurur duyduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, bilecik, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Özel Eğitim Okulunda Kilim Dokuma Eğitimi - Son Dakika

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