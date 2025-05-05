Özel Öğrencilerin Sergisi İzmir'de

Özel öğrencilerin eserleri sanatseverlerle buluştu

İZMİR - İzmir'de bir meslek okulunda eğitim gören 100 özel öğrenci tarafından yıl boyunca el emeği ile üretilen eserlerin yer aldığı 'Doğadan Şansa' sergisi açıldı.

Karabağlar ilçesinde bulunan Saadettin Tezcan Özel Eğitim Meslek Okulunda eğitim gören özel öğrencilerin eserleri, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında İzmirli sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Konak'ta yer alan Bıçakçı Han Sergi Salonu'ndaki 'Doğadan Şansa' adlı sergide, 100 öğrenci tarafından yıl boyunca farklı tekniklerle hazırlanan 100 eser vatandaşlar tarafından ilgiyle incelendi.

"Sanata engelin olmadığını göstermek için sergi açtık"

Sergi hakkında bilgiler veren Okul Müdürü Okul Müdürü Hakan Emrah Bodur, "Öğretmenlerimizin önderliğinde, ailelerimizin destekleriyle birlikte, özel bireylerin hayata bağlanmasını ve toplumsal oyun becerilerinin sağlanmasını amaçlıyoruz. Sesimizi herkesin duymasını sağlamak ve sanata engelin olmadığını göstermek için tarihi handa sergi açtık. Bu ürünleri İzmir'in tanıması için buradayız" diye konuştu.

5-14 Mayıs tarihleri arasında ziyaret edilebilecek

Eserlerin tasarımlarının ve yönlendirilmelerinin öğretmenlerle birlikte gerçekleştiğini kaydeden Bodur, "Her ürünün her santimetrekaresi bizler için ayrı bir başarı hikayesi. Çünkü düşünen, yorumlayan, yorumladığını hissettiği biçimde şekillendiren öğrencilerin bir araya getirdiği ürünler var. Onların emekleri, alın teri, düşünmeleri ve varlıklarını hissettirmek için ürettikleri eserler. Sergimiz 5 ila 14 Mayıs tarihleri arasında ziyarete açık olacak" ifadelerine yer verdi.

"Elimizden ne geldiyse yaptık"

Sergide eserine yer verilen ve eseri ortaya çıkarırken çok mutlu olduğuna değinen Umut Kaplan da "Öğretmenlerim sayesinde eserimizi yaptık. Ağacı kestik, zımparaladık, boyadık. Çok çabaladık. Tablomda balıklar, kuşlar ve ağaçlar var. Atölyemizde elimizden ne geldiyse yaptık" sözlerini kullandı.

Bir diğer öğrenci Esra Tuncer ise yaptığı seramik eser ile sergiye katıldığını ve bu süreçte son derece mutlu olduğunu kaydetti.