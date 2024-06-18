Pamukkale, Kurban Bayramı tatilinde 32 bin 249 turisti ağırladı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Pamukkale, Kurban Bayramı tatilinde 32 bin 249 turisti ağırladı

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Pamukkale, Kurban Bayramı tatilinin 4 gününde 32 bin 249 turisti ağırladı. Travertenleri, şifalı termal suyu, çevresindeki antik kentlerle dört mevsim turist çeken Denizli'deki Pamukkale, bayram tatilinde de turistlerin tercih ettiği yerler arasında oldu. Pamukkale'yi, tatilin başladığı cumartesi gününden bu yana 32 bin 249 yerli ve yabancı turist gezdi. Zaman zaman giriş kapılarındaki ziyaretçi yoğunluğu nedeniyle kuyruk oluştu. Bölgeyi görmeye gelen misafirler beyaz travertenlerde yürüyüp, su dolu havuzlarda serinlemeye çalıştı. Fotoğraf çekerek bu anlarını ölümsüzleştirmeyi de ihmal etmeyen turistler, antik kenti de gezdi. Bazı turistler ise dört mevsim 36 derece sıcaklığa sahip antik havuza girdi. Tokat'dan bayram ziyareti için ailesiyle kente gelen Musa Tok, AA muhabirine ilk kez geldiği Pamukkale'yi çok beğendiğini ve ilk fırsatta tekrar gelmek istediğini söyledi. Balıkesir'den gelen Ayşe Çetiner de kızıyla aile ziyareti için geldiği Pamukkale'de güzel vakit geçirdikleri için şanslı hissettiklerini anlattı.

18.06.2024 14:03
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UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Pamukkale, Kurban Bayramı tatilinin 4 gününde 32 bin 249 turisti ağırladı.

Travertenleri, şifalı termal suyu, çevresindeki antik kentlerle dört mevsim turist çeken Denizli'deki Pamukkale, bayram tatilinde de turistlerin tercih ettiği yerler arasında oldu.

Pamukkale'yi, tatilin başladığı cumartesi gününden bu yana 32 bin 249 yerli ve yabancı turist gezdi.

Zaman zaman giriş kapılarındaki ziyaretçi yoğunluğu nedeniyle kuyruk oluştu.

???????Bölgeyi görmeye gelen misafirler beyaz travertenlerde yürüyüp, su dolu havuzlarda serinlemeye çalıştı. Fotoğraf çekerek bu anlarını ölümsüzleştirmeyi de ihmal etmeyen turistler, antik kenti de gezdi. Bazı turistler ise dört mevsim 36 derece sıcaklığa sahip antik havuza girdi.

Tokat'dan bayram ziyareti için ailesiyle kente gelen Musa Tok, AA muhabirine ilk kez geldiği Pamukkale'yi çok beğendiğini ve ilk fırsatta tekrar gelmek istediğini söyledi.

Balıkesir'den gelen Ayşe Çetiner de kızıyla aile ziyareti için geldiği Pamukkale'de güzel vakit geçirdikleri için şanslı hissettiklerini anlattı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Pamukkale, Kurban Bayramı tatilinde 32 bin 249 turisti ağırladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Pamukkale, Kurban Bayramı tatilinde 32 bin 249 turisti ağırladı - Son Dakika
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