Pamukkale ve Hierapolis Gece Ziyaretlere Açıldı

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Efes'ten sonra gece ziyaretlerine açılan Hierapolis ve Pamukkale'nin yeni imajı mest etti

Pamukkale'nin dünyaca ünlü travertenleri ve Hierapolis Ören Yeri artık gece de ziyaret edebilicek

DENİZLİ - UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan beyaz cennet Pamukkale'nin ünlü travertenleri ile Hierapolis Ören Yeri, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın gece müzeciliği projesiyle Efes Antik Kenti'nden sonra gece aydınlatılması yapılan ikinci ören yeri oldu. Gece ışıklandırmasıyla göz kamaştıran tarihi doku ve travertenler, gece 12'ye kadar ziyaretçilerini ağırlayabilecek.

Türkiye'nin eşsiz tarihi mekanlarını ve zengin kültürel miraslarını, gün batımı sonrası bambaşka bir atmosferde ziyaretçilerle buluşturacak olan "Gece Müzeciliği" projesinin lansmanı, Hiarapolis Antik Tiyatro'da kent protokolünün katılımıyla gerçekleşti. Bakanlığın büyük önem verdiği gece müzeciliği projesini, Hierapolis Örenyeri'nde, hedeflenen süre içinde başarıyla hayata geçirdiklerini söyleyen SICPA Türkiye Genel Müdürü Sami Çebi, "Ülkemizdeki turizm çeşitliliğine büyük katkı sağlayacağını değerlendirdiğimiz gece müzeciliği, Türkiye Turizmi'ne yeni bir soluk getirirken, turizm gelirlerini arttırma hedefine de önemli bir katkı sağlayacak" dedi.

Hierapolis Ören Yeri'nin gece aydınlatılması yapılan ikinci ören yeri olduğu vurgusunda bulunan Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Başkanı, Laodikya Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı ve Hierapolis Antik Kenti Kazı ve Restorasyon Koordinatörü Prof. Dr. Celal Şimşek, "Bu coğrafya sıcak bir coğrafya. Akşamları serin olan bu coğrafyada buraya gelecek olan ziyaretçilerimiz için ona göre bir planlama yaptık. Kültür turizmi, doğa turizmi ve inanç turizmi için planlama yaptık" ifadelerini kullandı.

"Gece vakti bu eşsiz güzellikleri deneyimlemeleri çok önemli bir ayrıcalık"

Gece müzeciliğinin kentin turizm gelirine ve turist sayısında doğrudan etki sağlayacağını ifade eden İl Kültür ve Turizm Müdürü Turan Veli Akyol, "Pamukkale travertenlerinin, Hierapolis'in, antik tiyatronun gece deneyimlenmesi en güzel şekilde yaşanılacaktır. Pamukkale ve Denizli ülkemizin önemli kültür destinasyonların birisi. Burada hem şehrimizde gece konaklama sayılarında artış olacağını hem de buraya gelecek nitelikli turist sayısının artacak olması bizi daha çok heyecanlandırmakta. Bu kültür rotasında misafirlerimiz gece vakti bu eşsiz güzellikleri deneyimlemeleri çok önemli bir ayrıcalık olduğunu düşünüyorum. Gece 12'ye kadar olan bölümde burada gece müzeciliği yapılacak" ifadelerini kullandı.

Gece müzeciliği kapsamında Pamukkale travertenleri ve Hierapolis Ören Yeri'nde gece 00.00'a kadar ziyaretçi kabulü olacak. Ekim ayında başlayan çalışmalar doğrultusunda ören yerinin önemli simgelerinden olan antik tiyatro ve Plütonyum'u (cehennem kapısı) ışıklandırıldı. Ayrıca Pamukkale Travertenleri de bu çalışmalar kapsamında ışıklandırılan alanlardan bir diğeri oldu. Sıcak yaz aylarında gece müzeciliği ile ziyaretçiler gece saatlerine kadar tarihi alanı keşfedebilecek.