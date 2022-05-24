Pandemide hayatını kaybedenlere anma - Son Dakika
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Pandemide hayatını kaybedenlere anma

24.05.2022 10:22

Pandemide hayatını kaybedenlere anma Pandemi döneminde hayatını kaybedenler 'Pandeminin Ardından Yeni Umutlar İçin El Ele' isimli soprano konserinde anıldı.

Pandemide hayatını kaybedenlere anma

İSTANBUL - Pandemi döneminde hayatını kaybedenler 'Pandeminin Ardından Yeni Umutlar İçin El Ele' isimli soprano konserinde anıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı desteğiyle Ermeni, Rum, Süryani, Musevi ve Keldani cemaatlerinin temsilcileri St. Antuan Kilisesi'nde soprano konseri düzenledi. Konser pandemide hayatını kaybedenlerin anılması amacıyla gerçekleşti. Açılış konuşmalarıyla başlayan etkinlikte Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un mesajı okundu. Etkinlik açılış konuşmalarının ardından Soprano Sanatçısı Karin Çubukçiyan Bozkurt ve Orgcu Anna Geveorgyan Uğurluyan konseriyle devam etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun'un etkinliğe gönderdiği metin, konser öncesi Peder Şirvan Mürzyan tarafından okundu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Faherettin Altun'un gönderdiği mesajda, "Bu güzel etkinlikte, Ermeni, Rum, Süryani, Musevi ve Keldani cemaatlerimizin değerli temsilcilerinin gerçekten böylesi güzel bir atmosfere sahip Beyoğlu St. Antuan kilisesinde bir araya gelmesini, bir arada yaşama kültürünün en güzel örneği olarak görüyor, son derece anlamlı buluyorum. Pandeminin başladığı 2019'dan bu yana çok zorlu bir dönemi tüm dünya olarak yaşadık. Bu süreçte 6 milyonun üzerinde insan hayatını kaybederken, bizler bu derin acıyı zaman zaman ailemizde, zaman zaman yakınımızda yaşadık. Türkiye olarak koronavirüs salgınıyla başarılı bir mücadele verirken, bu mücadelenin kolektif olduğu bilinciyle hiçbir ülkeyi bu süreçte yalnız bırakmadık, bir çok ülkeye yardımda bulunduk, yanlarında olduk. Din, dil, ırk ayrımı yapmaksızın bir ve beraber olmanın, kardeşliğimize sıkı sıkıya sarılmanın ne kadar önemli olduğunu her zaman vurguladık. Şimdi 2 yıl süren pandemi döneminin ardından dünyada ve ülkemizde yeni bir süreç başlıyor. Bu süreçte eskisinden çok daha fazla bir arada olmak, toplumlarımızın beraberlik bilincini diri tutmak ve tek vücut halinde hareket etmek her zamankinden daha fazla önem taşıyor. Biz de Türkiye'yi gelecek yüzyıla bu birliktelik ruhuyla taşıyacağız. Bu fikirden hareketle düzenlediğimiz Yeni Umutlar için Ele Ele Konserimizin hayırlara vesile olmasını diliyor, hepinizi tüm kalbi duygularımla selamlıyorum" ifadeleri yer aldı.

Pandemide hayatını kaybedenlere anma
Pandemide hayatını kaybedenlere anma
Pandemide hayatını kaybedenlere anma
Pandemide hayatını kaybedenlere anma

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Kaynak: İHA

Fahrettin Altun, Soprano, Pandemi, Konser, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Pandemide hayatını kaybedenlere anma - Son Dakika


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