Pavli Panayırı 112. kez misafirlerini ağırlayacak - Son Dakika
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Pavli Panayırı 112. kez misafirlerini ağırlayacak

08.08.2022 15:02
Pavli Panayırı 112. kez misafirlerini ağırlayacak

Pavli Panayırı 112. kez misafirlerini ağırlayacak Trakya'nın asırlık geleneği 8-11 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Osmanlı Padişahı Sultan II. Abdülhamit Han'ın fermanıyla ilk kez 1910 yılında kurulan Pavli Panayırı, 112. kez Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde misafirlerini ağırlayacak.

Pavli Panayırı 112. kez misafirlerini ağırlayacak

Trakya'nın asırlık geleneği 8-11 Eylül tarihlerinde düzenlenecek

KIRKLARELİ - Osmanlı Padişahı Sultan II. Abdülhamit Han'ın fermanıyla ilk kez 1910 yılında kurulan Pavli Panayırı, 112. kez Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde misafirlerini ağırlayacak.

Asırlık Pavli Panayırı'nın 112. kez düzenleneceği duyurdu. Osmanlı Padişahı Sultan II. Abdülhamit Han'ın fermanıyla 1910 yılında kurulmaya başlayan 'Pavli Panayırı' 112. kez 8-11 Eylül tarihleri arasında yurt içi ve yurt dışından gelen misafirleri ağırlayacak.

Ergene Nehrinin kenarındaki düzlük alanda gerçekleştirilen panayır, birçok ziyaretçiyi ilçeye getiriyor. Türkiye'de hala geleneğini yaşatabilen en büyük panayırlardan biri olan Pavli Panayırına kurulan tezgahlarda yiyecek, içecek, kıyafet ve süs eşyaları satılıyor.

Panayır süresince yöre halkı konaklayacağı römorkların içerisini çekyat, yatak, somya gibi eşyalarla donatıp, üzerini branda ile kapatıyor. Panayır süresince orada olan lunapark alanı ise Roman eğlence kültürünün görülebileceği güzel bir ortam sağlıyor.

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Kaynak: İHA

Trakya Bölgesi, Eylül, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Pavli Panayırı 112. kez misafirlerini ağırlayacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Pavli Panayırı 112. kez misafirlerini ağırlayacak - Son Dakika
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