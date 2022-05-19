Pendik'te 19 Mayıs'ta dev Türk bayraklı bisiklet korteji havadan görüntülendi - Son Dakika
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Pendik'te 19 Mayıs'ta dev Türk bayraklı bisiklet korteji havadan görüntülendi

19.05.2022 11:05

Pendik'te 19 Mayıs'ta dev Türk bayraklı bisiklet korteji havadan görüntülendi 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Pendik'te dev Türk bayraklı bisiklet turu gerçekleştirildi.

Pendik'te 19 Mayıs'ta dev Türk bayraklı bisiklet korteji havadan görüntülendi

İSTANBUL - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Pendik'te dev Türk bayraklı bisiklet turu gerçekleştirildi. Dev Türk bayrağının arkasında bisiklet konvoyu ile ilerleyen vatandaşlar görsel şölen oluşturdu. Pendik Belediyesi tarafından, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Pendik sahilinde organize edilen dev Türk bayraklı bisiklet korteji havadan görüntülendi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Pendik'te dev Türk bayraklı bisiklet turu gerçekleştirildi. Pendik belediyesi tarafından düzenlenen, vatandaşların katılım sağladığı etkinlikte renkli görüntüler oluştu.

Pendik Belediyesi tarafından organize edilen etkinlik çerçevesinde gençler bisikletleriyle dev Türk bayrağı açarak korteje katıldı. Bisikletlerini alan çok sayıda genç bayraklarla Pendik Sahilinde tur attı. Her yaştan vatandaş dev Türk bayrağı eşliğinde oluşturulan bisiklet korteji ile 19 Mayıs coşkusu yaşadı.

Etkinliğe katılan Elif Turanlı, "Ahmet beye özellikle bu etkinlikleri için teşekkür ederim. Etkinliklere sürekli çocuklarımda katılıyorum" dedi.

Deniz Sevim Savur ise, "Çok heyecanlıyım. Hiçbir zaman törenlerimizi kaçırmıyorum. 67 yılından beri Pendik'te yaşıyorum. 2 çocuk annesiyim. Spor etkinlikleri için Pendik Belediyesine teşekkür ediyorum. Tüm gençlerimiz bu imkanları değerlendirmeli" dedi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Pendik sahilinde dev Türk bayrağı ile yapılan bisiklet korteji havadan görüntülendi.

Pendik'te 19 Mayıs'ta dev Türk bayraklı bisiklet korteji havadan görüntülendi
Pendik'te 19 Mayıs'ta dev Türk bayraklı bisiklet korteji havadan görüntülendi
Pendik'te 19 Mayıs'ta dev Türk bayraklı bisiklet korteji havadan görüntülendi
Pendik'te 19 Mayıs'ta dev Türk bayraklı bisiklet korteji havadan görüntülendi

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Kaynak: İHA

Bisiklet, Pendik, Mayıs, Türk, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Pendik'te 19 Mayıs'ta dev Türk bayraklı bisiklet korteji havadan görüntülendi - Son Dakika


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