Pendik'te çocuklar, Göbeklitepe'yi Masal Parkı'nda keşfediyor - Son Dakika
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Pendik'te çocuklar, Göbeklitepe'yi Masal Parkı'nda keşfediyor

22.06.2022 13:30

Pendik'te çocuklar, Göbeklitepe'yi Masal Parkı'nda keşfediyor Pendik'te Masal Parkı, çocuklara kapılarını açtı Pendik Belediyesi tarafından çocuklara masal dünyasının kapılarını aralayan Masal Parkı, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin'in katılımıyla kapılarını açtı.

Pendik'te çocuklar, Göbeklitepe'yi Masal Parkı'nda keşfediyor

Pendik'te Masal Parkı, çocuklara kapılarını açtı

İSTANBUL - Pendik Belediyesi tarafından çocuklara masal dünyasının kapılarını aralayan Masal Parkı, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin'in katılımıyla kapılarını açtı. Minikler, Göbeklitepe'yi Masal Parkı'nda öğrenip alanda bulunan masal kahramanlarıyla doyasıya eğlendi.

Pendik Belediyesi, çocukların güvenle ve keyifle oyun oynayabileceği alanları semte kazandırmaya devam ediyor. Pendik Belediyesi tarafından Kavakpınar Mahallesi Yeni Asır Caddesi üzerindeki 7 bin 876 metrekare alana kurulan ve çocuklara eşsiz ve eğlenceli bir deneyim sunan Pendik Masal Parkı, resmi törenle kapılarını açtı. Açılışa, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, yüzlerce çocuk ve aileleri katıldı. Çocuklara, masal dünyasının kapılarını aralayan 'Pendik Masal Parkı'nda geleneksel masal kahramanları, zaman tüneli, Rafadan Tayfa sokağı, oyun parkları, Keloğlan ve eşeği, dev saray, masal anlatan ağaç, çocuk oyun alanları, amfi tiyatro, yürüyüş yolları ve yeşil alanlar bulunurken eşsiz ve masalsı bir deneyim yaşayan çocuklar doyasıya eğlendi. Renkli görüntüler oluşturan çocuklar, tarihteki en eski ve en büyük ibadet merkezi olarak bilinen Göbeklitepe'nin minyatürünü gezerek Göbeklitepe'yi öğrenme fırsatı yakaladı.

"Tarihi olarak Göbeklitepe'nin simüle edilmiş şeklini buraya yerleştirdik"

Masal Parkı'nda tarihi Göbeklitepe'nin minyatürünü de yerleştirdiklerini söyleyen Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, "Gençlerimize ne yapsak azdır. Çocuklarımıza ne yapsak azdır. Onların gelişimine katkı sunmak adına zaten bir proje geliştirme düşüncemiz vardı. O minvalde hem çizgi film kahramanlarının olduğu figürleri buraya yerleştirdik hem de tarihi olarak Göbeklitepe'nin simüle edilmiş şeklini buraya yerleştirdik. Bilgi edinme adına inşallah çocuklarımızın Urfa'ya gitmeden burada onu simüle edilmiş halde öğrenmesine katkı sunmaya çalıştık. Hakikaten çocuklarımız bu konularda çok ilgili alakalılar. Biz de çok memnun kaldık. Onların mutluluğu, bizim mutluluğumuz. İnşallah onların mutluluklarına mutluluk katmaya devam edeceğiz" dedi.

" Çok güzel bir parkımız oldu"

Vatandaşlardan Yasemin Cankurt ise Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin'e teşekkür ederek "Çocuklarımızla birlikte burada olmanın mutluluğunu ve heyecanını yaşıyoruz. Çok güzel bir parkımız oldu. Parkımızda Göbeklitepe ve Rafadan Tayfa'dan oluşan çok güzel bir alan oluşturulmuş. Çok beğendik. Çocuklarımız burada çok güzel vakit geçirecekler. Pendik Belediye Başkanımıza buradan çok teşekkür ediyoruz. Böyle güzel bir hizmeti bize sunduğu için" diye konuştu.

"Şu an Göbeklitepe'yi geziyoruz, çok sevdim"

Masal Parkı'na katılan çocuklardan Aleyna Uzun, "Annemle babamla, Masal Parkı'na geldik. Burayı çok sevdim. Ahmet Bey'e de çok teşekkür ederim bütün emekleri için. Şu an Göbeklitepe'yi geziyoruz. Çok sevdim burayı iyi ki gelmişiz." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İHA

Göbeklitepe, Ahmet Cin, Pendik, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Pendik'te çocuklar, Göbeklitepe'yi Masal Parkı'nda keşfediyor - Son Dakika

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