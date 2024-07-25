Perihan Savaş Onur Konuğu Olarak Kitap Fuarı Açıldı

Kültür Sanat

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde bu yıl beşincisi düzenlenen, Türk sinemasının usta oyuncularından Perihan Savaş'ın onur konuğu olarak katıldığı kitap fuarı açıldı.

Burhaniye Belediyesince Ören Mahallesi yürüyüş yolunda düzenlenen fuarın açılışında izleyicilere klasik müzik dinletisi sunuldu.

Sanatçı Savaş, burada yaptığı konuşmada Burhaniye'ye ilk kez geldiğini belirterek, "Daha önce gelmediğime çok pişman oldum. Çünkü bu kadar güzel, bu kadar yeşili koruyan, bu kadar güzel insanların bir arada olduğu yerde keşke daha önceden olmak isterdim. Kıskandım burada yaşayanları. Gerçekten okumayı çok fazla sevmeyen bir halkımız var. Bunu hepimiz biliyoruz ve kabul ediyoruz. Ama bu kitap fuarının daha fazla dikkat çekmesi. daha da ileriye gitmesi adına elimden ne gelirse yapmaya hazırım." dedi.

Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, 5.'sini düzenledikleri kitap fuarında bir arada olmaktan onur ve gurur duyduğunu söyledi.

Göreve geldiklerinde 5 sene önce Burhaniye'yi sanatın ve kültürünün en önemli merkezlerinden birisi yapmaya söz verdiklerini kaydeden Deveciler, "Bir Japon sözü vardır atasözü 'kitaplar ruhun ilacıdır' der. Tıpkı bedenimiz gibi ruhumuzun da beslenmeye ihtiyacı vardır. Fuarlar da bu havayı yaratan en muhteşem mekanlardan bir tanesidir." diye konuştu.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın da Balıkesir'de çok güzel şeyler olduğunu dile getirerek; Bu memleket cennet bir memleket. Her yeri ayrı güzelliklerde, her yeri farklı zenginliklerle dolu. Çok büyük bir coğrafya ama bu coğrafyanın güzel insanları, bu memleketin güzel insanları hakikaten çok güzel şeyler üretiyor." ifadelerini kullandı.

Kültürün Türk halkının bir yaşam biçimi olduğunu dile getiren CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülşah Deniz Atalar ise şunları kaydetti:

"Biz bu topraklarda Friglerden beri Anadolu medeniyetleri hep birlikte yaşadı. Beraber birlikte yaşamanın nasıl olduğunu gösterdiler ve bize çok güzel miraslar bıraktılar. Biz de bu mirası nefret dili kullanmadan ayrımcı olmadan nasıl binlerce yıldır yaşamaya devam ediyorsak onu devam ettirip çocuklarımıza bir kültürel miras bırakmak için çalışıyoruz."

Şu anda çok büyük dezenformasyon çağında olunduğunu anlatan Atalar, "Hangi bilginin doğru olduğunu bilmiyoruz. Teknoloji bize tabii ki çok güzel nimetler verdi ama aynı zamanda kültürel yozlaşmaya da sebep oldu. Çocuklarımızın elindeki telefonlarda ne okuyorlar hangi yanlış bilgi var ellerinde doğru bilgi nerede bunu bile kontrol edemeyecek durumdayız. Çünkü biz de ebeveyn olarak dijital okuryazarlığını çocuklarımız kadar geliştiremiyoruz eşzamanlı olarak. Buradaki kitap fuarlarının çok önemi var. Kitapların çok önemi var. Doğru bilgi ancak belirli bir denetimden geçmiş kitapların içerisinde." diyerek sözlerini tamamladı.

Katılımcılar konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesilen kitap fuarındaki stantları gezdi.

Fuar programı kapsamında Burhaniye Belediyesince Ören kordonunda yaptırılan seyir terasının da açılışı yapıldı.

Fuar, 5 gün sürecek.