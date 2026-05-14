Peygamberimizin Doğumu İçin Anlamlı Etkinlik

Trabzon Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu öğrencileri tarafından Hamamizade İhsanbey Kültür Merkezi'nde Peygamber Efendimizin doğumunun 1500. yılı münasebetiyle anlamlı bir program düzenlendi.

Okul öğrencilerinin hazırladığı programda Hazreti Muhammed Aleyhisselam dualar, naatlar ve ilahilerle anıldı. Öğrenciler, seslendirdikleri eserlerle Peygamber Efendimize olan sevgi ve özlemlerini dile getirirken, salonda duygu dolu anlar yaşandı. Öğrenci velileri ile davetli okulların katıldığı programda bazı katılımcılar gözyaşlarına hakim olamadı.

Program öncesinde ise okul öğretmenleri tarafından el emeğiyle hazırlanan "Künye-i Muhammediyye" adlı hat sergisi ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. 35 öğrenci ve 35 öğretmen tarafından yaklaşık 4 aylık çalışma sonucu hazırlanan ve Peygamber Efendimizin künyelerinden oluşan 75 eserlik resim sergisi büyük ilgi gördü. Sergide Peygamber Efendimizin isimleri ve sıfatları estetik bir yorumla sanatseverlere aktarıldı.

Okul Müdürü Ayşe Çoban yaptığı konuşmada, "Bu program, öğrencilerimizin hem sanatsal hem de manevi yönlerini geliştirmelerine vesile olmuştur. Peygamberimizi anarken aynı zamanda geleneksel sanatlarımızı yaşatmak bizim için büyük bir gururdur" ifadelerini kullandı. - TRABZON