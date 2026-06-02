Plastik atıklar sanata dönüştü
02.06.2026 21:39  Güncelleme: 21:41
Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin Tarzan ve Çevre Günü etkinlikleri kapsamında düzenlediği, plastik atıklardan oluşan resim sergisi açıldı. Ressam Ruken Adıbelli'nin eserleri çevre kirliliğine dikkat çekiyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Tarzan ve Çevre Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Plastik Reformasyon" adlı resim sergisi sanatseverlerle buluştu. Ressam Ruken Adıbelli'nin plastik atıkları kullanarak hazırladığı eserler, çevre kirliliğine dikkat çekerek ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

Manisa Kültür Merkezi Lale Fuaye Salonu'nda açılan serginin açılışına Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Ural Sevener, şube müdürleri ve çok sayıda sanatsever katıldı. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından davetliler sergiyi inceleyerek ressam Ruken Adıbelli'den eserler hakkında bilgi aldı.

Serginin açılışında konuşan Genel Sekreter Burak Deste, sanatın toplumsal farkındalık oluşturmada önemli bir rol üstlendiğini belirterek çevre bilincinin yaygınlaştırılması gerektiğine dikkat çekti. Deste, "Sanat yalnızca estetik bir değer değil, aynı zamanda yaşadığımız dünyaya farklı bir gözle bakmamızı sağlayan güçlü bir anlatım aracıdır. 'Plastik Reformasyon' sergisi de çevremizle kurduğumuz ilişkiyi yeniden sorgulamamıza vesile oluyor. Kaynaklarımızı bilinçli tüketmek ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak hepimizin ortak sorumluluğudur" dedi.

Plastik atıkların doğaya verdiği zararı sanat yoluyla anlatmayı amaçlayan sergi, ziyaretçilerden tam not aldı. Çevre bilincini sanatla buluşturan "Plastik Reformasyon" sergisi, 4 Haziran tarihine kadar 10.00 ile 19.00 saatleri arasında Manisa Kültür Merkezi Lale Fuaye Salonu'nda ziyaret edilebilecek. - MANİSA

Kaynak: İHA

