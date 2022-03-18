Polisler, Çanakkale Savaşı anısına Üsküdar'da vatandaşa hoşaf ve ekmek dağıttı - Son Dakika
Üye Girişi

Polisler, Çanakkale Savaşı anısına Üsküdar'da vatandaşa hoşaf ve ekmek dağıttı

18.03.2022 17:33

Polisler, Çanakkale Savaşı anısına Üsküdar'da vatandaşa hoşaf ve ekmek dağıttı 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü kapsamında, Çanakkale Zaferini hatırlatmak, şehitleri anmak, o günkü zorlu şartları hissettirmek amacıyla polis ekipleri tarafından Üsküdar meydanında vatandaşlara hoşaf...

Polisler, Çanakkale Savaşı anısına Üsküdar'da vatandaşa hoşaf ve ekmek dağıttı

İSTANBUL - 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü kapsamında, Çanakkale Zaferini hatırlatmak, şehitleri anmak, o günkü zorlu şartları hissettirmek amacıyla polis ekipleri tarafından Üsküdar meydanında vatandaşlara hoşaf ve ekmek dağıtımı yapıldı.

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitlerini Anma Günü dolayısıyla İstanbul İl Emniyet Müdürüne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Üsküdar Meydanı'nda vatandaşlara hoşaf ve ekmek dağıtımı gerçekleştirildi. Vatandaşlara hoşaf ve ekmek ikram eden polisler, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla, askerlerin o günkü karavanasından olan hoşaf ve ekmek dağıtımı yaparak, mücadele ruhunu biraz olsun anlayabilmek, askerleri anmak, bu zaferi vatandaşlara hatırlatmak için böyle bir faaliyet gerçekleştirdiklerini belirtti.

Dağıtılan hoşaf ve ekmekten alan vatandaşlardan Yusuf Yosma, "18 Mart çok önemli bir gün ülkemiz ve milletimiz için. Şehitlerimizin ruhları şad olsun. Mekanları cennet olsun. Onların içmeye hoşafı bile yoktu. Açlıkla, yarı toklukla savaşı kazanmışlar. Şükretmemiz lazım bugünlerimize. Biz de aynı düşüncelerle, aynı duygularla herhalde gireriz cepheye savaşırız. Allah ülkemizi, milletimizi, memleketimizi eksik etmesin. İçerken de duygulandırdı bizi" ifadelerini kullandı.

Polisler, Çanakkale Savaşı anısına Üsküdar'da vatandaşa hoşaf ve ekmek dağıttı
Polisler, Çanakkale Savaşı anısına Üsküdar'da vatandaşa hoşaf ve ekmek dağıttı
Polisler, Çanakkale Savaşı anısına Üsküdar'da vatandaşa hoşaf ve ekmek dağıttı

YORUMLAR
500
Akdeniz Belediyesi, Çanakkale Zaferi anma programı düzenledi Akdeniz Belediyesi, Çanakkale Zaferi anma programı düzenledi Şanlı zaferin yıldönümünde ay yıldızlı çoşku Şanlı zaferin yıldönümünde ay yıldızlı çoşku

Çanakkale Zaferi, Çanakkale, Üsküdar, Polis, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Polisler, Çanakkale Savaşı anısına Üsküdar'da vatandaşa hoşaf ve ekmek dağıttı - Son Dakika


Son Dakika
17:48 1915 Çanakkale Köprüsü açıldı! Köprü orta açıklığı itibarıyla dünyanın en uzun köprüsü unvanına sahip oldu
17:30 İbrenin Şenol Güneş'e dönmesi Beşiktaş yönetimini karıştırdı! İstifaya hazırlanıyorlar
17:30 ABD'de polislere bıçakla saldıran kadın, ateş edilerek etkisiz hale getirildi
17:20 İki liderin diyaloğu dikkat çekti! Güney Kore Başbakanı'nı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın el işareti ile kürsüye çıktı
16:41 1915 Çanakkale Köprüsü açılıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan bölgede
16:40 Bolu Dağı TEM Otoyolu, zincirleme trafik kazası nedeniyle trafiğe kapandı!
14:56 Birleşmiş Milletler paylaştı: Ukrayna'da gıda tedarik zinciri çökmek üzere
16:00 Avrupa Ligi eşleşmeleri netleşti! Barcelona'nın çektiği takım Galatasaraylıları yıktı
15:52 Yok böyle bir aşk: Düğün tarihini ertelememek için, çok istediği başrolü reddetti
15:51 Acımasız anne kocasına kızıp bebeğine çamaşır suyu içirmiş!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2022 17:56:29. #1.12#
SON DAKİKA: Polisler, Çanakkale Savaşı anısına Üsküdar'da vatandaşa hoşaf ve ekmek dağıttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement