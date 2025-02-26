Pompei'de Dionysos Freski Bulundu - Son Dakika
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Kültür Sanat

Pompei'de Dionysos Freski Bulundu

Napoli yakınlarındaki Pompei'de, Dionysos'un sahnelerini betimleyen bir fresk keşfedildi.

26.02.2025 21:16
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İtalya'nın Napoli kenti yakınlarındaki Pompei Antik Kenti'nde yapılan kazılarda, içinde; Yunan mitolojisindeki tanrılardan Dionysos'un hayatından sahnelerin betimlendiği bir freskin bulunduğu "Gizemler Villası"nın ortaya çıkarıldığı bildirildi.

Ulusal basında yer alan haberlerde, antik kentin Regio IX bölgesinde yapılan keşifte, "Gizemler Villası" adıyla anılan bir konutun ortaya çıkarıldığı belirtildi.

Haberlerde konutun büyük bir ziyafet salonunun bulunduğu ve bu salonda da Yunan mitolojisinde şarap, bağbozumu, eğlence ve tiyatronun tanrısı olan Dionysos'un hayatından sahneleri betimleyen büyük freskin yer aldığı kaydedildi.

Söz konusu freskin Dionysos'un gizemlerine dair yeni bilgiler sunduğu ve önemli bir keşif olarak değerlendirildiği ifade edildi.

MS 79 yılında Vezüv Yanardağı'ndaki büyük patlamada lav ve küllerin altında kalan Pompei Antik Kenti'nde arkeologların kazı çalışmaları devam ediyor.

Arkeologlar, dönem dönem önemli keşifler yaparken, büyük patlamada ölenlerin kalıntılarını da çıkarıyor.

Napoli yakınlarındaki Pompei, her yıl binlerce turistin İtalya'da en çok ziyaret ettiği yerlerin başında geliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Pompei'de Dionysos Freski Bulundu - Son Dakika

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