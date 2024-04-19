Portakal Çiçeği Karnavalı renkli görüntülere sahne oluyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

Portakal Çiçeği Karnavalı renkli görüntülere sahne oluyor

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Adana'da düzenlenen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı, yöresel kıyafetler ve kral kostümleriyle renkli bir atmosfer oluşturuyor. Karnaval, portakal çiçeği kokusunun insanlarda oluşturduğu mutluluk ve heyecanı paylaşmak amacıyla düzenleniyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğiyle daha zengin içerikle gerçekleştirilen karnaval, Atatürk Parkı ve Merkez Park'ta stantların artırılmasıyla daha geniş bir alana yayıldı. Ziyaretçiler, stantları gezip hatıra fotoğrafları çekerek eğlenceli bir gün geçiriyor. Karnavalda açılan stantlarla mutlu olan esnaflar ve katılımcılar, renkli ve huzurlu bir etkinlik yaşadıklarını belirtiyor.

19.04.2024 09:46
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Portakal Çiçeği Karnavalı renkli görüntülere sahne oluyor

Yöresel kıyafet ve kral kostümüyle karnaval alanını şenlendiriyorlar

ADANA - Adana'da bu sene 12'ncisi düzenlenen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı renkli görüntüleri sahne olmaya devam ediyor. Karnavalda kimisi yöresel kıyafetler kimisi de kral kostümüyle dolaşıyor.

Portakal çiçeği kokusunun insanlar üzerinde oluşturduğu mutluluk, heyecan, sevgi ve aşk duygusunu tüm Türkiye'nin yaşaması fikriyle ortaya çıkan 12'nci Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı 13 Nisan'da başladı. 21 Nisan tarihine kadar sürecek karnaval bu yıl ilk kez Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Türkiye Kültür Yolu Festivalleri iş birliğiyle daha zengin içerikle oluşturuldu. Her yıl büyüyen karnaval kapsamında stantların da sayıları artırılarak Atatürk Parkı ve Merkez Park'a yayıldı. Yiyecek stantları Atatürk Parkı'nda, hediyelik eşyalar ise Merkez Park'ta yer aldı.

Vatandaşlar akın etti

Çok sayıda ziyaretçi, stantları gezip hatıra fotoğrafı çekildi. Dron ile görüntülenen festival alanında kimisi yöresel kıyafetler kimisi de kral kostümüyle dolaşıp renkli görüntüler oluşturuyor.

Esnafta, vatandaşta mutlu

Karnavalda stant açan esnaf mutlu olurken karnavala katılanlar da doyasıya eğleniyor.

"Çok güzel bir karnaval geçiriyoruz"

Karnavalda stant açan esnaflardan Zafer Geyik İhlas Haber Ajansı'na konuştu. Geyik, "Karnaval çok güzel ve keyifli geçiyor. İnsanlar çok mutlu, esnaf çok mutlu. Herkes sürekli oynuyor ve yurt içi ve yurt dışından binlerce insan alana akın ediyor. Çok güzel ve huzurlu bir karnaval geçiriyoruz" dedi.

"Herkesi bekliyoruz"

Gökhan Kaya isimli vatandaş ise karnavalın çok güzel geçtiğini belirterek, "Karnavalımız çok güzel geçiyor. İnsanlar çok güzel eğleniyor. Herkesi buraya bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Karnavalda kral kostümüyle gezen Hüseyin Şen, "Kral kostümüyle gezdiğimi görenler gelip fotoğraf çekiliyor. Festival çok renkli geçiyor. Yurt içi ve yurt dışından binlerce insan şimdiye kadar geldi. Hafta sonu bu yoğunluğun daha da artacağına inanıyoruz" diye konuştu.

Kebapçı esnaflarından Sezar Yiğit ise karnavalda en çok tüketilen yemeğin Adana Kebap olduğunu ve herkesin kebaba rağbet gösterdiğini söyledi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Portakal Çiçeği Karnavalı renkli görüntülere sahne oluyor - Son Dakika

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