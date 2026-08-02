Posof Kültür ve Sanat Festivali renkli görüntülere sahne oldu - Son Dakika
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Posof Kültür ve Sanat Festivali renkli görüntülere sahne oldu

Posof Kültür ve Sanat Festivali renkli görüntülere sahne oldu
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Ardahan’ın Posof ilçesinde Kültür ve Sanat Festival düzenlendi.

Ardahan'ın Posof ilçesinde Kültür ve Sanat Festival düzenlendi. İlçenin kültürel değerlerinin, gelenek ve göreneklerinin tanıtıldığı festival, vatandaşların yoğun ilgisiyle gerçekleştirildi.

Mesire alanında düzenlenen Kültür ve Sanat Festivali, gün boyunca gerçekleştirilen etkinliklerle vatandaşlara keyifli anlar yaşattı. Kültür, sanat ve yöresel değerlerin bir araya geldiği festivalde renkli görüntüler ortaya çıktı.

Festivalde konuşan Posof Belediye Başkanı Erdem Demirci, Ülkenin dört bir yanından ilçemize gelen misafirlere teşekkür ederek, "Posof ilçesi 3000 yıldır Türk yurdu olarak varlığını sürdüren, vatan sevgisini milli şuuru ve köklü değerlerini nesilden nesile aktaran müstesna bir diyardır. Bu topraklar Türk milletinin Kafkaslara açılan kapısı olmuş ve tarihi boyunca devletine, bayrağına ve milletine bağlı insanların yurdu olarak ayakta durmuştur. Bugün burada gerçekleştirdiğimiz festivalde bu köklü anlayışın, birlik ve beraberliğimizin en güzel göstergelerinden birisidir. Posof ilçemiz tabiat güzelliklerinin yanı sıra yetiştirdiği gönül insanlarıyla da kültür dünyasında seçkin bir yere sahiptir. İnanıyorum ki bu festival birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirecek, ilçemizin doğal güzelliklerini daha geniş kitlelere ulaştıracak ve Posof'un adını tüm dünyaya duyuracaktır" dedi.

Buzağılar Boy Gösterdi

Festival kapsamında düzenlenen buzağı gösterisi büyük ilgi görürken, sevimli buzağılar etkinliğe ayrı bir renk kattı. Vatandaşlar, festival alanında sergilenen buzağıları yakından görme fırsatı buldu. Birbirinden sevimli buzağılar vatandaşların ilgi odağı olurken, özellikle çocuklar hayvanları yakından görme fırsatı buldu. Festival kapsamında aşıklar da sahne alarak birbirinden güzel eserleri seslendirdi. Aşıkların ardından sahne alan halk oyunları ekipleri ise sergiledikleri gösterilerle izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Yöresel müzikler eşliğinde gerçekleştirilen halk oyunları gösterisinde renkli görüntüler ortaya çıktı.

Gün boyunca devam eden etkinliklerde vatandaşlar hem eğlendi hem de yöre kültürünün farklı yönlerini yakından tanıma fırsatı buldu. Festival, renkli görüntüler ve güzel hatıralarla tamamlandı.

Yoğun bir katılımın gözlendiği festivalde kent protokolü de yerini alarak vatandaşların coşkusuna ortak oldu. Etkinliğe Posof Kaymakamı İsa Bertan, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Posof Belediye Başkanı Erdem Demirci, Ardahan Üniversitesi Rektörü, Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu, Protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: İHA

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