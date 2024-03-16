Prof. Dr. Kemal Sayar: İç Barış ve Huzur Olumsuz Düşüncelerden Kurtulmanın Yoludur

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Prof. Dr. Kemal Sayar, Avusturya'nın başkenti Viyana'daki Yunus Emre Enstitüsünce (YEE) düzenlenen "İnsanın Huzur Arayışı" başlıklı konferansta, olumsuz düşüncelerden kurtulmanın yolunun iç barış ve huzurdan geçtiğini söyledi.

Viyana'daki Türk İslam Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Birliği'nin (ATİB) konferans salonundaki programa, Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, Viyana Başkonsolosu Cafer Mert Özmert'in yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Prof. Dr. Kemal Sayar, konferansta yaptığı konuşmada, dünyanın en çok ihtiyaç duyduğu şeylerin başında huzurun geldiğini belirterek, dünyanın dört bir yanından mazlumların seslerinin yükseldiği, bunlara güç yetiremeyen ve kendisini çaresiz hisseden insanlarda bir mağlubiyet duygusunun ortaya çıktığını, bu nedenle de dünyanın anlamsızlaştığı düşüncesinin hasıl olduğunu ifade etti.

Bu olumsuz düşüncelerden kurtulmanın yolunun iç barış ve huzurdan geçtiğini kaydeden Sayar, olaylara verilen tepkiler, yaklaşım tarzlarının olumlu ve olumsuzu tanımlamada belirli bir rol oynadığının altını çizdi.

Sayar, bahar mevsiminin diriltici ruhuna işaret ederek, kainatın baharla birlikte yeniden canlanması, çocukların yüzlerindeki gülümseme, ihtiyaç duyan bir kişiye uzatılan el gibi olumlu olayları görebilmenin iç huzuru bulmadaki önemine dikkati çekti.

"Güzeli, iyiliği, hayrı algılayabileceğimiz bir şekilde kalbimizin ayarlarıyla oynamamız lazım." ifadesini kullanan Sayar, "Manevi bakış açısı, kişinin güzelliği görme terbiyesi üzerine kuruludur. Güzeli arıyorsan önce sen güzel olmalısın. Sen güzel olursan hayatın içerisinde saklı olan güzellikleri daha iyi görebileceksin." dedi.

Sayar, "Başımıza gelen dertleri bizler değiştirmeyiz. Ama başımıza gelen dertlere vereceğimiz tepkiyi değiştirebiliriz." şeklinde konuştu.

Gayret ve çabanın da huzur ve iyiliğe ulaşmada önemli olduğunu anlatan Sayar, "Kişi çabası kadardır." ifadesini kullandı.

Sayar, şartlar ne olursa olsun, gayret içinde olmanın huzuru ve güzelliği getiren en önemli hususlardan biri olduğunu vurgulayarak, "Hiçbir güzellik bedelsiz bize sunulmaz. İnsan için en önemli şeylerden bir tanesi de son nefesine kadar gayreti elden bırakmamaktır." görüşünü paylaştı.

Konuşmanın ardından Yeden Ensemble müzik grubu, tasavvuf musikisinden eserler icra etti. Program sonunda davetliler Viyana YEE'nin ikramlarıyla oruçlarını açtı.