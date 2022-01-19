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Pursaklar'da 1. Kitap Günleri Fuarı devam ediyor - Son Dakika

Pursaklar'da 1. Kitap Günleri Fuarı devam ediyor

19.01.2022 15:51

Ankara'nın Pursaklar Belediyesi tarafından düzenlenen Pursaklar 1. Kitap Günleri Fuarı beşinci gününde vatandaşları kitaplarla buluşturmaya devam ediyor.

Ankara'nın Pursaklar Belediyesi tarafından düzenlenen Pursaklar 1. Kitap Günleri Fuarı beşinci gününde vatandaşları kitaplarla buluşturmaya devam ediyor.

Pursaklar Yaşam Merkezi'ndeki fuara 105 yayınevi katılıyor. Belediye mobil mutfak aracıyla fuara gelen vatandaşlara ücretsiz çorba dağıtıyor.

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, fuarın yoğun katılımla devam ettiğini belirterek, "Pandemi nedeniyle iki yıldır kültürel faaliyetler çok azalmıştı Ankara'da da bunun eksikliğini hissetmiştik. Bunun için biz de fuarı düzenledik. Sadece kitap stantlarından oluşan bir organizasyon yapmadık. Aynı zamanda yazarlarımızın kitaplarını imzaladıkları, söyleyişiler yaptığı, çocuklara yönelik müzikal gösterilerin olduğu, tiyatro ve kukla gösterileri ile eğlenceli bir etkinliğe imza attık." dedi.

Fuara vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğinin altını çizen Çetin, "Böyle bir yoğunluğu beklemiyorduk. Bu bizi aşırı mutlu etti. Hemşehrilerimiz ve gençlerimiz heyecanla bu fuarı bekliyormuş. Bu yıl birincisini yaptık, gelenek haline getirip inşallah her yıl düzenleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Fuarının bugünkü konuğu İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy'un torunu Selma Argon Ersoy oldu.

Selma Argon Ersoy, "İstiklal Ruhu ve Mehmet Akif Ersoy" konulu söyleşi ve imza günü etkinliği ile kitapseverlerle buluştu.

Pursaklar'da 1. Kitap Günleri Fuarı devam ediyor
Pursaklar'da 1. Kitap Günleri Fuarı devam ediyor
Pursaklar'da 1. Kitap Günleri Fuarı devam ediyor

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Pursaklar Belediyesi, Pursaklar, Ankara, Kitap, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Pursaklar'da 1. Kitap Günleri Fuarı devam ediyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pursaklar'da 1. Kitap Günleri Fuarı devam ediyor - Son Dakika
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