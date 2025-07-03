Raftingle Özel Bireylere Mutluluk - Son Dakika
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Kültür Sanat

Raftingle Özel Bireylere Mutluluk

03.07.2025 11:38
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Düzce'de özel bireyler için düzenlenen 'Mutluluk Botu' projesi, rafting heyecanıyla sosyalleştiriyor.

Düzce'de rafting işletmeleri tarafından yılın belirli günlerinde düzenlenen "Mutluluk Botu" projesiyle sosyalleşen özel bireyler, rafting heyecanı yaşayıp eğleniyor.

Melen Çayı Dokuzdeğirmen köyü üzerinde faaliyette bulunan 9 rafting işletmecisi, yıl boyunca özel bireyler tarafından gelen talepleri güvenlik sebebiyle karşılayamadıkları için muhtar Hüseyin Tunçel'le bir araya gelerek proje geliştirdi.

Yılın belirli günlerinde müşterilerine kapıları kapatarak sadece özel bireyler için turlar düzenlemeye karar veren işletmeciler, "Mutluluk Botu" ismini verdikleri projeyi Düzce Valiliği, Cumayeri Kaymakamlığı ve Rafting İl Temsilciliğine sundu.

Projeye destek alan işletmeciler, Melen Çayı'nın durgun ve riskin az olduğu dönemlerde Türkiye'nin farklı şehirlerindeki özel bireyleri ağırlayıp onlara botlarda rafting heyecanı yaşatıyor.

Geçen yıl başlatılan ve bu yıl üçüncüsü düzenlenen turlarda çoğunluğu çocuk down sendromlu, işitme engelli, otizmli bireyler ile farklı bedensel engeli bulunan yetişkinler, sosyalleşmelerinin yanı sıra rafting sporuyla adrenalin duygularını yaşayabiliyor.

"Ev sahipliği yapmak bize keyif veriyor"

Proje hakkında AA muhabirine bilgiler veren rafting tesisi işletmecisi ve Dokuzdeğirmen köyü muhtarı Hüseyin Tunçel, her yıl proje kapsamında farkındalık etkinliği düzenlediklerini söyledi.

Tunçel, 9 farklı işletmenin milyonun üzerinde misafir ağırladığını fakat bu proje kapsamındaki misafirlerinin çok özel olduğuna değinerek, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da onları farkındalık oluşturmak için misafir ettik. Bu etkinliklerin manevi değeri çok yüksek. Özel çocuklarımızı, özel bireylerimizi mutlu etmek çok güzel. Düzce olarak buna ev sahipliği yapmak bize keyif veriyor." diye konuştu.

Özel bireyleri her yıl misafir etmekten mutluluk duyduklarını dile getiren Tunçel, projeye destek veren Düzce Valiliği, İlçe Kaymakamlığı ve Rafting İl Temsilciliğine teşekkür etti.

Rafting İl Temsilcisi Birol Tepe de her turun kıymetli olduğunu fakat özel bireylerle yaptıkları turların farklı bir anlamı olduğunu dile getirdi.

Tepe, "Amacımız, bu genç kardeşlerimize, özel bireylerimize bugünü unutulmaz anı olarak bırakmak. Onların yüzündeki bir tebessüm, bir gülücük, bizim için her şeyden kıymetli. Özel ve güzel tur yaparak onları ve kıymetli ailelerini mutlu etmeyi istiyoruz." dedi.

"Çocuklarımızın kendilerine güvenleri artıyor"

Etkinliğe İstanbul'dan down sendromlu çocuğu Yunus Emre ile katılan Havva Uzunkaya da bu heyecana vesile olanlara teşekkür ederek, oğlunun sosyal olmayı sevdiği için turlardan keyif aldığını anlattı.

Uzunkaya, bu tür etkinliklerin sosyalleşme açısından çok faydalı olduğuna değinerek, şöyle konuştu:

"Yüzmeyi biliyoruz ama bizim için çok farklı deneyim oluyor. Çocuklarımızın kendilerine güvenleri artıyor. Sosyal anlamda evde kalmaktansa bu tür etkinliklere katılması yararlı oluyor. Büyüdükçe de bu tür etkinliklere katılması yararlı. Yüzmeyi seviyor fakat heyecanı yaşaması çok farklı deneyim oluyor kendisine."

Özel gereksinimli birey Gamze'nin annesi Emine Kaçari de büyük heyecan yaşadıklarını ve mutlu olduklarını dile getirdi.

Bedensel engelli 50 yaşındaki Nazire Şaşmaz ise çocuklarının etkinliğe katılmasını istemediğini fakat bu heyecanı yaşamak istediği için bota binip kürek çektiğini ifade etti.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Yaşam, Çocuk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Raftingle Özel Bireylere Mutluluk - Son Dakika

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