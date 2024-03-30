Ramazan Ayında Mardin'de Sakal-ı Şerif'e İlgi

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Ramazan ayında Mardin'de Sakal-ı Şerif'e ilgi

MARDİN - Mardin'in Artuklu ilçesindeki Ulu Camide ziyarete açılan Hz. Muhammed'in Sakalı Şerif'i vatandaşlar tarafından ziyaret ediliyor.

Hazreti Muhammed'e ait olan Sakalı Şeriflerden biri Mardin'in Artuklu ilçesinde bulunan tarihi Ulu Camide sergileniyor. Ulu Cami imamı Süleyman Demir, "Sakallı Şerif özellikle Hudeybiye anlaşmasında sakalı ve saçını kesip sahabeye dağıtıyor. Sahabeler sevdikleri ve değer verdikleri insana bu sakal ve saçtan verdikleri için dünya üzerinde Peygamberimizin sakalı ve saçı bulunmaktadır. Sakalının bir kısmı da Mardin Ulu camiimizde yer alıyor. Sultan Abdülhamit döneminde Mısır'dan Pamukçu ailesine hediye ediliyor. Pamukçu ailesi de camiye vakıf ediyor" dedi.

"2016 yılından bu yana ziyarete açık hale getirildi"

Ulu Cami imamı Süleyman Demir, Sakal-ı Şerif'in 2016 yılından sonra ziyarete açık hale getirildiğini söyledi. Demir, "2016 yılına kadar Kadir gecelerinde Sakal-ı Şerif çıkarılırdı. Bayram sabahına kadar ziyaret edilirdi. Öğle saatine kadar kadınlar öğleden sonraki saatte de erkekler ziyaret ederdi. Bayram sabahı da tekrardan yerine konulurdu. Daha sonrasında her zaman için açık hale getirildi. Ulu camide kıbleye duvarına yerleştirildi. 2016 yılından beri de ziyarete açık halde. Ramazan ayında rağbet görüyor. Sakal-ı Şerif'in bulunduğu bir camide görev yapmak bize ayrıca bir mutluluk veriyor" diye konuştu.