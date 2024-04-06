Ramazan Ayında Topkapı Sarayı Mukaddes Emanetler Dairesi'ne Yoğun İlgi - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Ramazan Ayında Topkapı Sarayı Mukaddes Emanetler Dairesi'ne Yoğun İlgi

Ramazan ayında Topkapı Sarayı Mukaddes Emanetler Dairesi'ne yoğun ilgi Günde 7 bin kişinin ziyaret ettiği Topkapı Sarayı'na gelen ziyaretçi sayısı, Ramazan ayında 10-13 bine kadar yükseldi Topkapı Sarayı'ndaki ziyaretçi yoğunluğu havadan görüntülendi Milli Saraylar Başkanlığı'na bağlı...

06.04.2024 23:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ramazan ayında Topkapı Sarayı Mukaddes Emanetler Dairesi'ne yoğun ilgi

Günde 7 bin kişinin ziyaret ettiği Topkapı Sarayı'na gelen ziyaretçi sayısı, Ramazan ayında 10-13 bine kadar yükseldi

Topkapı Sarayı'ndaki ziyaretçi yoğunluğu havadan görüntülendi

İSTANBUL - Milli Saraylar Başkanlığı'na bağlı Topkapı Sarayı'nın en çok merak edilen bölümlerinden Mukaddes Emanetler Dairesi, 11 ayın sultanı Ramazan'da ziyaretçilerin uğrak noktası oldu. Günde 7 bin kişinin ziyaret ettiği Topkapı Sarayı'na gelen ziyaretçi sayısı, Ramazan ayında 10-13 bine kadar yükseldi. Ziyaretçilerin ilgisi hakkında konuşan Topkapı Sarayı Daire Başkan İlhan Kocaman, "Peygamber Efendimizin mukaddes emanetlerinin yanında diğer peygamberlere ait olan eserleri de yine burada sergilememizden dolayı mekan çok fazla ilgi görmektedir. Özellikle Ramazan ayı geldiği zaman da buradaki yoğunluk ve ilgi daha da artmaktadır. Bu yıl bu ilgiyi çok rahat görüyoruz" dedi. Öte yandan Topkapı Sarayı'ndaki ziyaretçi yoğunluğu dronla görüntülendi.

Milli Saraylar Başkanlığı'na bağlı Topkapı Sarayı'nın en çok merak ve ziyaret edilen bölümlerinden Mukaddes Emanetler Dairesi, uzun bir aradan sonra ilk defa sergilenen eserlerle Ramazan ayına hazırlandı. Mukaddes Emanetler Dairesi, halısından çinilerine, zemininden kubbesine, sergileme vitrinlerinden objelerine kadar en ince ayrıntısına kadar elden geçirildi. Bu yıl yeniden sergilenen eserler arasında, Hücre-i Saadet'ten taş ve toprak parçalarının içerisinde bulunduğu altın yaldızlı bir kutu da yer aldı. Topkapı Sarayı'nın Enderun Avlusu'nda bulunan Mukaddes Emanetler Dairesi, 507 yıldır Türk ve İslam aleminin paha biçilemeyen emanetlerine ev sahipliği yapıyor. Yavuz Sultan Selim'in 1517'deki Mısır seferinin ardından İstanbul'a getirilen emanetler, bu bölümde özenle korunuyor ve sergileniyor. Kutsal emanetlerin başında Hazreti Peygamber'e ait Hırka-i Saadet geliyor. Peygamber Efendimizin kılıcı, Uhud Savaşı'nda kırılan dişinin saklandığı mahfaza, mektupları, sakalı ve ayak izi de bu bölümde bulunuyor. Dört Halife ve sahabeye ait kılıçlar, Kabe anahtarları ve Hacerü'l Esved mahfazası gibi Haremi Şerif'e ait hatıralar da sergileniyor. Bu yıl Ramazan ayında yeniden ziyaretçiyle buluşan eserler arasında Sancak Kur'an-ı Kerim'i ve gümüş mahfazası, zemzem sürahileri, sakal-ı şerif kutusu ve değerli taşlarla süslü top askılar yer alıyor. Ramazan ayında Topkapı Sarayı mukaddes emanetleri nedeniyle ziyaretçilerin uğrak noktası oldu. Mukaddes Emanetler Dairesi'ndeki sergilenen eserlere, 11 ayın sultanı Ramazan'da ziyaretçiler yoğun ilgi gösterdi. Topkapı Sarayı'nı Ramazan ayından önce günlük 7 bin kişi ziyaret ederken, Ramazan ayı ile birlikte ziyaretçi sayısı 10-13 bine kadar yükseldi. Öte yandan Topkapı Sarayı'nın diğer bölümlerine de ziyaretçilerin ilgi gösterdiği görüldü. Topkapı Sarayı, Ramazan Bayramı'nda saat 09.00 - 18.00 arasında ziyarete açık olacak. Ayrıca Topkapı Sarayı'ndaki ziyaretçi yoğunluğu havadan görüntülendi.

"Ramazan ayı geldiği zaman buradaki yoğunluk ve ilgi daha da artmaktadır"

Ziyaretçi yoğunluğuyla ilgili konuşan Topkapı Sarayı Daire Başkan İlhan Kocaman, "İslam dini açısından çok mukaddes olan ve Peygamber Efendimizin günümüze kadar gelen eserlerini sergiliyoruz. Ziyaretçilerimizin en yoğun olarak gelip görmek istedikleri mekan burasıdır. Mukaddes emanetlere veya Hırka-i Saadet Dairesi'ne sadece ülkemizden değil, dünyanın pek çok bölgesinden, sadece burada bulunan eserleri görmek için geliyorlar. Bunun sebebi buradaki eserlerin, mukaddes olmasından kaynaklanmaktadır. Peygamber Efendimizin mukaddes emanetlerinin yanında diğer peygamberlere ait olan eserleri de yine burada sergilememizden dolayı mekan çok fazla ilgi görmektedir. Özellikle Ramazan ayı geldiği zaman da buradaki yoğunluk ve ilgi daha da artmaktadır. Bu yıl bu ilgiyi burada çok rahat görüyoruz. Aynı zamanda Topkapı Sarayı bayram süresince de her gün ziyarete açık olacaktır. Rahatlıkla ziyaret edilebilir. Topkapı Sarayı Milli Saraylara bağlandıktan sonra bizim ilk yaptığımız işlerden bir tanesi de mukaddes emanetleri yani Hırka-i Saadet dairesini bir elden geçirmekti. Özellikle tefriş konusunda yeni bir düzenleme yaptık. Buradaki eserlerin sayısını 400'e çıkardık. Peygamber Efendimizin mevcut hırkası, kılıcı ve Uhud'da kırılan dişinin parçasının yanında özellikle Sakal-ı Şerifler burada sergilenmektedir. Onun yanında yine Ehli-i Beyte, sahabelere ait eserleri yine biz bu mekanda sergiliyoruz. İçinde bulunduğumuz mekan, Hırka-i Saadet dairesi aslında padişahların has dairesiydi. Fatih Sultan Mehmed, 2. Beyazid ve Yavuz Sultan Selim bu mekanı Has oda olarak kullandı. Yavuz Sultan Selim Mısır'dan mukaddes emanetleri buraya getirdikten sonra artık burayı mukaddes emanetlere bırakıp kendileri başka dairelere geçiyorlar. Ondan dolayı da mekan tezyiniyle, çinisiyle ve yapısıyla elbette ki sarayın en ihtişamlı ve en özel bölümüdür" dedi.

Kaynak: İHA

Topkapı Sarayı, Kültür, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Ramazan Ayında Topkapı Sarayı Mukaddes Emanetler Dairesi'ne Yoğun İlgi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • İsveç'te Türkler İftar Programında Buluştu
    00:21 İsveç'te Türkler İftar Programında Buluştu

    İsveç'te yaşayan Türkler, Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) İsveç Bölge Başkanlığının düzenlediği iftar programında bir araya geldi. Başkent Stockholm'de verilen iftara Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği Birinci Müsteşarı, UID Genel Sekreteri ve çok sayıda siyasetçi ve iş insanı katıldı. İftar programında İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına dikkat çekildi ve Filistin halkıyla dayanışma mesajları verildi.

  • Delattre Modern Dans Topluluğu Ankara Müzik Festivali'nde sahne aldı
    00:03 Delattre Modern Dans Topluluğu Ankara Müzik Festivali'nde sahne aldı

    Alman ve Fransız sanatçılardan oluşan Delattre Modern Dans Topluluğu, Sevda-Cenap And Müzik Vakfı tarafından düzenlenen Ankara Müzik Festivali'nde performans sergiledi. Stephen Delattre ve Filipe Portugal'ın koreografisini tasarladığı gösteride 8 dansçı, izleyicilere görsel bir şölen sundu.

  • Safranbolu'da Tulumbacılar Tarihi Sokaklarda Gezdi
    23:41 Safranbolu'da Tulumbacılar Tarihi Sokaklarda Gezdi

    Karabük'ün UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ilçesi Safranbolu'da, ramazan akşamları etkinlikleri dolayısıyla dönem kıyafetlerini giyen tulumbacılar, tarihi sokaklarda gezdi. Kazdağlıoğlu Meydanı'nda başlayan etkinlikte dönem kıyafetlerini giyen tulumbacılar, omuzlarına aldıkları tulumba ile Tarihi Çarşı'nın sokaklarında tur attı. Yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken etkinlik, Han Arkası'nda sona erdi. Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürü Mehmet Gökcü, etkinliğin ardından gazetecilere, ilk tulumbanın 1859'da hediye edildiğini ve böylelikle ilçede itfaiye teşkilatının kurulduğunu söyledi. Gösteriye vatandaşların ilgisinin yoğun olduğunu belirten Gökcü, 'Biz tarihi bir şehirde yaşıyoruz. Bu konakları yangınlara karşı korumakla görevliyiz. Böyle tarihi bir ilçede görev yapmak hepimiz için onur ve gurur verici.' dedi.

  • Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, tiyatro sahnesinde
    23:07 Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, tiyatro sahnesinde

    Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, mazbatasını aldıktan sonra ilk kez tiyatro sahnesinde yer aldı. Beşikçioğlu, belediye başkanı olmasına rağmen oyunculuğu bırakmayacağını belirterek sanatın nefes almak gibi olduğunu söyledi. Beşikçioğlu, sanatın sosyal ve kültürel bir eğitim olduğunu vurguladı.

  • Çini ustası İsmail Yiğit'in 'Lalenin Çini ile Dansı' sergisi Lale Müzesi'nde
    21:53 Çini ustası İsmail Yiğit'in 'Lalenin Çini ile Dansı' sergisi Lale Müzesi'nde

    İsmail Yiğit'in 'Lalenin Çini ile Dansı' sergisi, Lale Müzesi'nde ziyarete açıldı. Sergide, lale desenli eserlerin yanı sıra sanatçının 41 yıl boyunca yaptığı çini duvar süslemelerinin örnekleri de sergileniyor. Sergi, Türkiye ve Japonya'nın milli sembolleri lale ve sakura çiçeklerine dair bir koleksiyonu da içeriyor. İsmail Yiğit, sergideki eserlerinde 16. ve 17. yüzyıldaki çinilerin izlerini taşıyor.


00:27 Beyoğlu’ndaki İsrail protestolarında tansiyonu yükselten an Polislerin kelepçelediği sırada genç kıza tokat atıldı Beyoğlu'ndaki İsrail protestolarında tansiyonu yükselten an! Polislerin kelepçelediği sırada genç kıza tokat atıldı
23:07 Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, tiyatro sahnesinde Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, tiyatro sahnesinde
22:09 Beyoğlu’ndaki İsrail protestosuna ilişkin Bakan Yerlikaya’dan ilk açıklama: 2 emniyet görevlisi açığa alındı Beyoğlu'ndaki İsrail protestosuna ilişkin Bakan Yerlikaya'dan ilk açıklama: 2 emniyet görevlisi açığa alındı
20:34 Beyoğlu’nda İsrail’le ticareti protesto edenlere ters kelepçe gözaltı Beyoğlu'nda İsrail'le ticareti protesto edenlere ters kelepçe gözaltı
23:54 AK Parti’den CHP’ye geçen Sancaktepe Belediye’nde jakuzi tartışması Eski başkan iddialara “hodri meydan“ dedi AK Parti'den CHP'ye geçen Sancaktepe Belediye'nde jakuzi tartışması! Eski başkan iddialara "hodri meydan" dedi
18:48 Ünlü oyuncu Nuri Alço hastaneye kaldırıldı Ünlü oyuncu Nuri Alço hastaneye kaldırıldı
18:27 İran Devrim Muhafızları Ordusu: İsrail’e pişman edici bir yanıt vereceğiz İran Devrim Muhafızları Ordusu: İsrail'e pişman edici bir yanıt vereceğiz
17:58 Tayvan’ın deprem için teknik yardım kabul ettiği tek yabancı ekip Türkler oldu Tayvan'ın deprem için teknik yardım kabul ettiği tek yabancı ekip Türkler oldu
17:57 CHP’de Esenyurt krizi Belediye Başkanı seçilen Ahmet Özer, eski yönetimi eleştirdi: Boş kasa ile devraldık CHP'de Esenyurt krizi! Belediye Başkanı seçilen Ahmet Özer, eski yönetimi eleştirdi: Boş kasa ile devraldık
17:04 Ankara’da atıl haldeki kanepenin altında, 6 yavru kedi kesilmiş halde bulundu Ankara'da atıl haldeki kanepenin altında, 6 yavru kedi kesilmiş halde bulundu
16:56 DBP İl Başkanı, belediye binasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğrafını indirilmesini istedi, olayla ilgili soruşturma başlatıldı DBP İl Başkanı, belediye binasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını indirilmesini istedi, olayla ilgili soruşturma başlatıldı
16:13 YSK, Van kararının gerekçesini açıkladı: Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi’nin son kararı yok hükmündedir YSK, Van kararının gerekçesini açıkladı: Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi'nin son kararı yok hükmündedir
15:45 3 partinin kıyasıya yarıştığı Kütahya’da oylar yeniden sayılacak 3 partinin kıyasıya yarıştığı Kütahya'da oylar yeniden sayılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2024 00:36:21. #1.13#
SON DAKİKA: Ramazan Ayında Topkapı Sarayı Mukaddes Emanetler Dairesi'ne Yoğun İlgi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement