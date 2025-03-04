Ramazan'ın Vazgeçilmezi: İskilip Keşkeği - Son Dakika
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Kültür Sanat

Ramazan'ın Vazgeçilmezi: İskilip Keşkeği

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İskilip'te 8 saatte pişen keşkek, Ramazan'da davul sesleriyle duyurulup sofraları şenlendiriyor.

04.03.2025 11:46
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Ramazan'ın vazgeçilmez lezzeti: 8 saatte pişiyor, hazır olduğu, kaleden çalınan davulla duyuruluyor

ÇORUM - Çorum'un İskilip ilçesinde pişmesi 8 saat süren keşkek, Ramazan sofralarının vazgeçilmezi olmayı sürdürüyor. Gün boyunca pişen keşkek hazır olduğunda ilçedeki kalede davul çalınarak vatandaşlara haber veriliyor.

Çorum'un İskilip ilçesinde 8 saatte pişen keşkek iftar sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. İskilip'in her mahallesinde bulunan keşkek fırınları yüzyıllardır devam eden geleneğe şahitlik etmeye devam ediyor. İftar saatinde fırınların önünde toplanan vatandaşlar, keşkek yemeği ile damaklarını şenlendiriyor. UNESCO'nun Müşahhas Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan keşkeğin 8 saatlik lezzet yolculuğu iftar sofralarında sonlanıyor.

Fırınlarda yoğunluk oluşuyor

Marka tescili alan ve ilçenin özgün yemeklerinden olan keşkek, meşhur İskilip dolmasından sonra kentin en uzun pişen ikinci yöresel yemeği olma özelliğini taşıyor. Keşkeğin yoğun ilgi görmesi en çok fırın sahiplerinin yüzünün güldürüyor. Yılda bir ay çalışan keşkek fırınları, bu ayı en karlı şekilde kapatmak için her türlü imkanı müşterilerine sağlamaya çalışıyor.

Keşkekler hazır olunca kaleden davul çalınıyor

Sabah saatlerinde vatandaşlar tarafından keşkek çömlekleri fırınlara getiriliyor. Her bir çömleğin üzerinde karışmaması için işaretler bulunuyor. Keşkekler hazır olduğunda ise davulcular İskilip Kalesi'nde davul-zurna çalıyor. Davul-zurna sesini duyan vatandaşlar keşkek fırınlarına giderek çömleklerini alıyor.da ise davulcular İskilip Kalesi'nde davul-zurna çalıyor. Davul-zurna sesini duyan vatandaşlar keşkek fırınlarına giderek çömleklerini alıyor.

"Sabah 9' dan akşam 5'e kadar pişiyor"

Vatandaşlardan İskilip keşkeği hakkında bilgi veren Suna Kanbur, "İskilip'te Ramazan keşkeksiz olmaz. Keşkeğin iç malzemelerini evde hazırlarız, içine soğan, et, yarmalık keşkek arzu eden içine her şeyi katabiliyor. Tabii bu yemek Ramazan ayı süresince yenildiği için 30 gün süre ile sofralarımızda bulunuyor. Keşkek saat 9.00'dan 17.00'ye kadar pişiyor. Diğer keşkek hazırlayan vatandaşlar da iç hazırlığını farklı farklı yaptıkları için, çömlekler de aynı ortamda piştiği için lezzetleri ayrı güzel olur. Keşkeğin piştiğini saat 17.00 gibi kaleden yükselen nara ve davul sesiyle anlarız. Herkes gelip sıraya girer. Çömleklerin üzerinde yazan isim ya da numaralar sayesinde Keşkeğini bulup alır" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Ramazan'ın Vazgeçilmezi: İskilip Keşkeği - Son Dakika

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