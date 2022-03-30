Ramazan öncesi davulcular maniler eşliğinde hünerlerini sergiledi - Son Dakika
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Ramazan öncesi davulcular maniler eşliğinde hünerlerini sergiledi

30.03.2022 11:56

Ramazan öncesi davulcular maniler eşliğinde hünerlerini sergiledi Bilecik'te 35 yıldır ramazan davulu çalan Bülent Sarp; "Amacımız bu geleneği yaşatmaktır" Bilecik'te yaklaşan ramazan ayı öncesi davulcular maniler eşliğinde hünerlerini sergiledi.

Ramazan öncesi davulcular maniler eşliğinde hünerlerini sergiledi

Bilecik'te 35 yıldır ramazan davulu çalan Bülent Sarp;

"Amacımız bu geleneği yaşatmaktır"

BİLECİK - Bilecik'te yaklaşan ramazan ayı öncesi davulcular maniler eşliğinde hünerlerini sergiledi.

Bilecik'te her yıl olduğu gibi bu ramazan ayında da ramazan davulcuları, mahalle mahalle gezerek, vatandaşları sahura kaldıracak. Bilecik Belediyesi Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde verilen eğitimlerde, ramazan davulu geleneğinin sürdürülmesinde uyulması gereken kurallar başta olmak üzere birçok konuda bilgiler verildi, uyarılar yapıldı.

"Amacımız bu geleneği yaşatmaktır"

Bilecik'te 35 yıldır ramazan davulu çalan Bülent Sarp, amacının bu geleneği yaşatmak olduğunu belirterek, "Bu yıl da Belediye Başkanlığımızın öncülüğünde ramazan davulu çalma eğitimini aldık. Arkadaşlarımızla birlikte bütün mahalleleri gezerek, vatandaşları sahura kaldıracağız. Tüm Müslümanların ramazan ayı mübarek olsun" dedi.

Bir diğer ramazan davulcusu Eray Mallı ise; Hürriyet Mahallesinde davul çalacağını belirterek, binlerce yıl devam eden bir geleneği sürdürmekte payı olduğu için mutlu olduğunu kaydetti.

Ramazan öncesi davulcular maniler eşliğinde hünerlerini sergiledi
Ramazan öncesi davulcular maniler eşliğinde hünerlerini sergiledi
Ramazan öncesi davulcular maniler eşliğinde hünerlerini sergiledi

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Bilecik, Ramazan, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Ramazan öncesi davulcular maniler eşliğinde hünerlerini sergiledi - Son Dakika


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