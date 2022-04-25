Ramazan sofraların şifa kaynağı Bilecik'e özgü ısırgan otlu tarhana çorbası - Son Dakika
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Ramazan sofraların şifa kaynağı Bilecik'e özgü ısırgan otlu tarhana çorbası

25.04.2022 13:10

Ramazan sofraların şifa kaynağı Bilecik'e özgü ısırgan otlu tarhana çorbası Şifa kaynağı bu çorba Ramazan sofralarının vazgeçilmesiBİLECİK Bilecik'in Gölpazarı ilçesine özgü ısırgan otlu tarhana çorbası Ramazan sofralarının vazgeçilmesi oldu.

Ramazan sofraların şifa kaynağı Bilecik'e özgü ısırgan otlu tarhana çorbası

Şifa kaynağı bu çorba Ramazan sofralarının vazgeçilmesi

BİLECİK Bilecik'in Gölpazarı ilçesine özgü ısırgan otlu tarhana çorbası Ramazan sofralarının vazgeçilmesi oldu. Çorbayı tadanlar farklı bir lezzetiyle tam not verirken, içindeki malzemelerden sayesinde de tam bir şifa kaynağı.

Bilecik kent merkezine 42 kilometre uzaklıkta 550 rakımlı Gölpazarı'nın dağlarında yetişen ısırgan otlarının organik yapılan tarhana çorbasına katılarak bulunan şifa kaynağı çorba Ramazan sofralarının vazgeçilmesi oldu. Nefs-i Göl Kadın Girişimciler Kooperatifi üyesi kadınlar tarafından büyük bir titizlikle hazırlanan ısırgan otlu tarhana çorbası paketlenerek, Türkiye'de de açıldı. Ramazan ayında satışların hızlandığı anlatan Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer'in eşi Zeynep Suer, "Gölpazarı'mızın dağlarından, eteklerinden toplamış olduğumuz ısırganlar güzelce yıkanır kurutulur. Kurutulduktan sonra tarhanamız, unumuz, bahçelerden topladığımız domatesimiz, kaypa biberimiz, yeşilbiberimiz, nohudumuz, irmiğimizi de ilave ederek harmanlanır." dedi.

"Bu çorba aynı zamanda büyük bir şifa kaynağı"

Çorbayı ocakta yaparak bilgi veren Nefs-i Göl Kadın Girişimciler Kooperatifi yönetim kurulu üyesi Ayşe Karcı, "Bir miktar yağımızı tencereye alıyoruz. 3 kaşık tarhana koyuyorum. Bir kaşıkta salçamızı koyuyoruz. Sonra suyumuzu ekliyoruz, topaklanmayı engellemek için karıştırıyoruz. Sarımsağını da pişerken ince ince doğrayıp ekliyoruz. Güzel bir lezzet veriyor. pişirme aşamasında çorbamıza karabiber ve tuz da ekliyoruz. İsteyen bu çorbaya damak tadına göre farklı baharatlar da kullanabilir. Yapışmaması için kaynayana kadar çorbanın karıştırılması gerekiyor. Kıvamlı çorba isteyenler tanesini daha fazla koyabilir veya sulu isteyen suyunu fazla koyabilir. Biz normalde 3 yemek kaşığına 3 bardak su koyuyoruz. 5 dakika da kaynatıyoruz. Normal kıvamda oluyor. Bu çorba aynı zamanda büyük bir şifa kaynağı " dedi.

Çorba piştikten sonra tadına bakan Sabri Özlü ise, ilk defa bu çorbayı içtiğini ve tadının çok güzel olduğunu anlatarak, herkese tavsiye etti.

Ramazan sofraların şifa kaynağı Bilecik'e özgü ısırgan otlu tarhana çorbası
Ramazan sofraların şifa kaynağı Bilecik'e özgü ısırgan otlu tarhana çorbası
Ramazan sofraların şifa kaynağı Bilecik'e özgü ısırgan otlu tarhana çorbası
Ramazan sofraların şifa kaynağı Bilecik'e özgü ısırgan otlu tarhana çorbası

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Gölpazarı, Bilecik, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Ramazan sofraların şifa kaynağı Bilecik'e özgü ısırgan otlu tarhana çorbası - Son Dakika


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