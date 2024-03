Kültür Sanat

Red Bull dans yarışmasının şampiyonları belli oldu

İSTANBUL - Her yıl 30'u aşkın ülkede dünyanın en iyi B-Boy ve B-Girl'lerini belirleyen Red Bull BC One Cypher Türkiye Finali 10 Mart Pazar günü Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşti. Etkinliğin Türkiye etabının şampiyonları B-Boy Mons ve B-Girl Jazzy oldu.

30'u aşkın ülkede dünyanın en iyi B-Boy ve B-Girl'lerini belirlemek için düzenlenen ve küresel anlamda en prestijli breaking yarışmalarından biri olarak kabul edilen Red Bull BC One Cypher'ın Türkiye Finali düzenlendi. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi'nin büyülü atmosferinde gerçekleşen heyecanlı kapışmanın sonunda Red Bull BC One Cypher Türkiye'nin kazananları B-Boy Mons ve B-Girl Jazzy oldu.

Red Bull BC One Cypher Türkiye Finali'nde 8 kez Türkiye Şampiyonu olan B-Boy Jester, iki kez Red Bull BC One Dünya Şampiyonluğuna ulaşan B-Boy Lilou ve Viyana'daki Red Bull BC One kamplarında iki kez birinci olan B-Girl Dora jüri koltuğunda oturdu. Jürinin değerlendirmeleri sonucunda şampiyon olan isimler, 7 Aralık'ta Brezilya, Rio de Janeiro'da gerçekleştirilecek finalde dünyanın en iyisi olmak için mücadele edecek.

2024 Olimpiyat Oyunları'na hazırlık

Tüm dünyada hip-hop sokak kültürünün önemli unsurlarından sayılan dinamik ve akrobatik bir dans türü olan breaking, 1970'li yılların başında ABD'de başlayarak kısa zamanda tüm dünyada gençliği etkisi altına almasıyla biliniyor. Son yıllarda hem bir dans hem de bir spor dalı olarak öne çıkan breaking, şimdi de Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin onayıyla 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda yeni bir kategori olarak yerini almaya hazırlanıyor. Bu zamana kadar sokak dansı olarak değerlendirilen breaking, 2018 yılında Arjantin'de düzenlenen Gençlik Olimpiyatları'nda yoğun ilgi görmesinin ardından Olimpiyat branşı olarak değerlendirmeye alınmıştı.

"Türkiye'yi Brezilya'da temsil edeceğiz"

Dansçı Jazzy, " Birinci olduğum için çok mutluyum. Her gün 2 antrenman yaparak bu yarışmaya hazırlandım, şimdi Brezilya'ya gidip ülkemi temsil edeceğim. Burada olmak çok keyifliydi. Çok iyi dans eden arkadaşlarım vardı, onların arasından birinci olduğum için çok mutluyum" dedi.

Dansçı Mons, "Burada olmak çok keyifliydi. Bundan önceki etkinliklere de katılmıştım. Birinci oldum ve Türkiye'yi Brezilya'da temsil edeceğim. Bu kadar insanın arasından birinci olmak benim için mutluluk verici. Umarım Brezilya'da da bu devam eder. Red Bull'un bu eventleri yapması çok hoşuma gidiyor. Burada hem kendimizi geliştiriyoruz hem de becerilerimizi gösterebiliyoruz" şeklinde konuştu.