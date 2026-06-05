Repressiya Dönemi Anıldı

Türk dünyasının ortak tarihi hafızası ve unutulan acısı Repressiya dönem, Ankara'da gerçekleştirilen sergi ve panel ile hatırlanarak gündeme getirildi.

Türk dünyasının ortak tarihi hafızasında yer alan Repressiya dönemini anmak, anlamak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla düzenlenen 'Türk Dünyası'nda Repressiya Sergisi ve Paneli', Ankara'da bulunan 15 Temmuz Demokrasi Müzesi'nde gerçekleştirildi. Türk dünyasının ortak kültürel mirasına, tarihine ve hafızasına ışık tutmayı hedefleyen etkinlik 1926 Bakü Türkoloji Kurultayı'nın 100'üncü yılı ile Türk devletlerinin bağımsızlıklarını yeniden kazanmalarının 35'inci yılına atfen düzenlendi.

Susturulmak istenen sesleri ve yarım bırakılan hayatları yeniden görünür kılmayı, Türk dünyasının ortak hafızasının korunmasına katkı sağlamayı amaçlayan etkinlik; Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, TÜRKSOY, Ahmed Cevad Enstitüsü, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Ankara Üniversitesi ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) başta olmak üzere çok sayıda kurumun iş birliğiyle gerçekleştirildi.

"Tarihimizdeki bu acıları eğer unutur, unutturursak görevimizi yerine getirmemiş oluyoruz"

Repressiya'yı üniversite birinci sınıfta öğrendiğini ve çok utandığını ifade eden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, "Türk aydınlarının çektiği zulmü o yaşta öğreniyor olmak beni inanılmaz rahatsız etmişti. Gelmeden önce kızıma sordum. 'Repressiya sergisine gidiyorum' dedim. Dedi ki 'Baba ne o?'. Bizim anlatmamız gerekiyor. Ecdadınızla gurur duyun. Sizin ecdadınızın tarihinde hiçbir zaman katliam, haksızlık yoktur. Şunu da unutmayın, ecdadımızın tarihinde de çok büyük acılar var. Tarihimizdeki bu acıları eğer unutursak, unutturursak işte biz o zaman görevimizi yerine getirmemiş oluyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak bize bağlı birimlerimizle birlikte bu şiarda hareket etmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

Repressiya döneminde aydınların ve ailelerinin yaşadıklarına değinen Yazgı, özellikle gençlere bu tür olayların anlatılacağını ve hafıza ile kardeşliği güçlendiren çalışmaların hayata geçirilmeye devam edeceğini bildirdi.

"Her katliam anılırken unutulan bu katliamın gündeme gelmesi çok özel"

Dünyada çok sayıda katliamın gerçekleştiğini belirten İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, "Bu katliamın, bu zulmün bir farklı tarafı var. Dünyadaki farklı zulümlerin, kavgaların, katliamların hep gündeme getireni oldu, törenleri oldu. Etrafınıza bakın, Repressiya dediğimizde kaç kişinin bildiğini, dünyada, Türkiye'de, ümmetin içerisinde bizler dahil kaçının bu konuyu dert ettiğini üzülerek hatırlatmak istiyorum. Her katliam anılırken unutulan bu katliamın gündeme gelmesinin çok özel anlamı var diye düşünüyorum. Buradan çağrıda bulunuyorum. İçinde bulunduğumuz toplantının gündemi çok özel bir gündem. Herhangi bir derneğin, çalışmanın bu konuya ilişkin projesi, talebi varsa dinlemeye, destek olmaya, omuz vermeye açığız. Daha çoğunu yapmak için buralardayız" dedi.

Açılış programına; Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Yerkebulan Sapiyev, Dışişleri Bakanlığı Diplomatı Şener Cebeci, Ahmed Cevad Enstitüsü Başkanı ve MHP Genel Başkanı Başdanışmanı Ruhi Ersoy, Azerbaycan Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçiliği yetkilileri, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı Vasip Şahin, siyasi partilerin temsilcileri ve genel başkan yardımcıları, üniversitelerden akademisyenler ile Türk dünyasının farklı ülkelerinden müzeciler katıldı.

Kültür, tarih ve hafıza ekseninde gerçekleştirilen etkinlik; Türk dünyası ülkeleri arasındaki kültürel iş birliğinin, akademik dayanışmanın ve ortak tarih bilincinin güçlendirilmesine katkı sağlaması hedeflendi. - ANKARA