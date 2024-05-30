Ressam Sevil Duru, balonda Kapadokya'yı resmetti - Son Dakika
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Kültür Sanat

Ressam Sevil Duru, balonda Kapadokya'yı resmetti

Ünlü ressam Sevil Duru, Kapadokya bölgesinde havalanan sıcak hava balonunda resim çizdi. Duru, Kapadokya'nın ruhuyla ilgili bir resim yapmak için heyecanlı olduğunu belirtti.

30.05.2024 20:07
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Ressam Sevil Duru, balonda Kapadokya'yı resmetti

NEVŞEHİR - Ünlü Ressam Sevil Duru 'Kavuşum' adını verdiği çalışmalarına Kapadokya bölgesinde havalanan sıcak hava balonunda devam etti.

Kapadokya bölgesinde havalanan sıcak hava balonları yerli ve yabancı turistlerin ilgi gösterdiği aktivitelerin başında gelirken, birçok sanatçıya da ilham kaynağı olmaya devam ediyor. Kavuşum ismini verdiği resim serisine Kapadokya bölgesinde devam eden Sevil Duru; bu sefer sınırları zorlayarak sıcak hava balonunda resim çizdi. Kapadokya ve balonların kendisine ilham vereceğini söyleyen Duru; "Resim yapacağım için çok heyecanlıyım. Gökyüzünde ilham dolu bir yer beni bekliyor. Aslında şu anda balon benim için en zirve olacak. Kapadokya'nın ruhu ile ilgili bir resim çizmek istiyorum. Kapadokya ile kavuşum serisini birleştirip gökyüzünde resmetmek istiyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Ressam Sevil Duru, balonda Kapadokya'yı resmetti - Son Dakika

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