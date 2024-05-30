Kültür Sanat

Ressam Sevil Duru, balonda Kapadokya'yı resmetti

NEVŞEHİR - Ünlü Ressam Sevil Duru 'Kavuşum' adını verdiği çalışmalarına Kapadokya bölgesinde havalanan sıcak hava balonunda devam etti.

Kapadokya bölgesinde havalanan sıcak hava balonları yerli ve yabancı turistlerin ilgi gösterdiği aktivitelerin başında gelirken, birçok sanatçıya da ilham kaynağı olmaya devam ediyor. Kavuşum ismini verdiği resim serisine Kapadokya bölgesinde devam eden Sevil Duru; bu sefer sınırları zorlayarak sıcak hava balonunda resim çizdi. Kapadokya ve balonların kendisine ilham vereceğini söyleyen Duru; "Resim yapacağım için çok heyecanlıyım. Gökyüzünde ilham dolu bir yer beni bekliyor. Aslında şu anda balon benim için en zirve olacak. Kapadokya'nın ruhu ile ilgili bir resim çizmek istiyorum. Kapadokya ile kavuşum serisini birleştirip gökyüzünde resmetmek istiyorum" diye konuştu.