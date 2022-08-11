Restorasyonu biten Bektaş Efendi Türbesi, Hacı Bektaş Veli'yi anma törenlerinde açılacak - Son Dakika
Üye Girişi

Restorasyonu biten Bektaş Efendi Türbesi, Hacı Bektaş Veli'yi anma törenlerinde açılacak

11.08.2022 11:47

Restorasyon çalışmaları tamamlanan Bektaş Efendi Türbesi, Hacı Bektaş Veli'yi anma törenlerinde yeniden ziyarete açılacak.

Restorasyon çalışmaları tamamlanan Bektaş Efendi Türbesi, Hacı Bektaş Veli'yi anma törenlerinde yeniden ziyarete açılacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Nevşehir'de Hacı Bektaş Veli Müzesi yakınlarında yer alan, 1603'te Selçuklu mimari tarzında kesme taştan inşa edilen Bektaş Efendi Türbesi'nde 5 Temmuz 2021'de bakım, onarım ve restorasyon çalışmaları başlattı.

Çalışma kapsamında türbenin dış cephesinin bozulan derzleri onarıldı, dış cephenin tamamı, kumlama tekniğiyle temizlendi. Çevresini saracak şekilde drenaj sistemi oluşturulan binanın pencereleri değiştirildi, kapıların bakım onarımı yapıldı.

Türbenin iç duvarlarındaki dökülmüş sıvalar tamamen kaldırılarak duvarları orijinal dokusuna kavuşturuldu, sağlıklaştırılan sıvalar üzerine kalem işleri bezendi.

Nem sorununun çözülmesi için türbenin zemin döşemesi olan ahşap düzenek kaldırılarak, yoğun nem içerisindeki toprak dolgu temizlendi.

Mezar yapısının taşları düzenlenirken, türbe taş döşemeyle çevrelendi. Türbenin dışındaki derviş mezarlarının taşları ile bahçedeki taş çeşme yenilendi.

Tadilat kapsamında, elektrik tesisatı yenilenerek, güvenlik kamera düzeneği de oluşturuldu.

Türbe, 13 Ağustos Cumartesi düzenlenecek Hacı Bektaş Veli'yi anma törenleri kapsamında yeniden ziyarete açılacak.

Tören programında, "Hacı Bektaş Veli'nin Hakk'a yürüyüşünün 751. yılı Anma Etkinliği" ile Kadıncık Ana Evi Avlusu'nda "Muhabbet Sofrası" düzenlenmesi de yer alıyor.

Kadıncık Ana Evi de restore edildi

Alevi-Bektaşi kültüründe önemli bir yeri olan Kadıncık Ana'nın, Hacı Bektaş Veli'yi misafir ettiğine inanılan Kadıncık Ana Evi'nin restorasyon çalışmaları da geçen sene yapıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca hayata geçirilen restorasyon çerçevesinde, 13. yüzyıla tarihlendirilen Kadıncık Ana Evi'nin ahşap zemini yenilenmiş, duvar çatlakları kapatılmış, kalem işleri aslına uygun biçimde ihya edilmişti.

Çatı bakımı, drenaj sistemi, dış cephenin temizlenmesi, elektrik tesisatının yenilenmesi, kamera güvenlik sistemlerinin döşenmesi gibi ihtiyaçlar da bu restorasyon çalışmaları kapsamında tamamlanmıştı.

Kadıncık Ana Evi, 4 Ağustos 2021'de Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından ziyarete açılmıştı.

YORUMLAR
500
Nevşehir'de terör örgütü PKK üyesi firari hükümlü yakalandı Nevşehir'de terör örgütü PKK üyesi firari hükümlü yakalandı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Nevşehir'de esnaf ziyaretlerinde bulundu İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Nevşehir'de esnaf ziyaretlerinde bulundu İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: 'Ben cumhurbaşkanı adayı değilim' İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: 'Ben cumhurbaşkanı adayı değilim'
Kaynak: AA

Hacı Bektaş Veli, Nevşehir, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Restorasyonu biten Bektaş Efendi Türbesi, Hacı Bektaş Veli'yi anma törenlerinde açılacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:44 Milli futbolcu Kaan Ayhan'a Türk başkandan çirkin teklif: Biraz ortalığı karıştırsın
17:36 Nihat Doğan'ın düğününden çok özel görüntüler! 'Ki Zava ki Büke' ile kurtlarını döktüler
17:22 TikTok'ta canlı yayın yapan 4 kadın, Türkiye'nin gündemine oturdu
17:06 Konyaspor'un Avrupa'daki rakibi Vaduz, meraklı bakışların arasında sokakta idman yaptı
17:02 Litrelerde alkol alan 18 yaşındaki örnek öğrenci kendini asarak canına kıydı
16:47 Şehit Astsubay Ferhat Gedik'in çatışmadan dakikalar önce Eren Bülbül'ün fotoğrafını çektiği ortaya çıktı
16:45 İsveç'te Türkiye'nin kırmızı bültenle aradığı dolandırıcının iadesine karar verildi
16:34 Galatasaraylı Yunus Akgün'e Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan büyük jest! Lüks otomobil hediye etti
16:22 Yargı dizisinin hakime hanımı Başak Gümülcinelioğlu yeni sezonda başka bir dizide rol alacak
16:17 AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Muharrem ayı sebebiyle evinin mutfağında aşure yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2022 18:00:59. #1.11#
SON DAKİKA: Restorasyonu biten Bektaş Efendi Türbesi, Hacı Bektaş Veli'yi anma törenlerinde açılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement