Restorasyonu tamamlanan Galata Kulesi'nin açılışına saatler kaldı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Restorasyonu tamamlanan Galata Kulesi'nin açılışına saatler kaldı

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İstanbul'un simge yapılarından Galata Kulesi'nin restorasyonu tamamlandı. Dış cephe onarımı ve depreme karşı güçlendirme çalışmaları yapılan kule, kültürel mirası koruyacak şekilde düzenlendi. Açılışa saatler kalan Galata Kulesi, ziyaretçilere ilk kez görüntülendi. Ziyaretçi sayısı saat başı en fazla 100 kişi olacak.

25.05.2024 13:05
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Restorasyonu tamamlanan Galata Kulesi'nin açılışına saatler kaldı

İSTANBUL - Restorasyonu tamamlanan İstanbul'un simge yapılarından Galata Kulesi'nin açılışına saatler kaldı. Tarihi yapı ziyaretçilere açılmadan önce ilk kez görüntülendi.

Galata Kulesi, 1 Kasım 2023 tarihinde başlayan restorasyon çalışmaları çerçevesinde 8. katı ziyarete kapatılmıştı. Süreç içerisinde tarihi kulenin 63 metre yükseklikteki 270 kiloluk bakır alemi restore edilerek nefes kesen bir operasyonla 4 parça halinde takılmıştı. Devam eden çalışmalarda, yapının beden duvarlarında ve zemininde ise jeoradar çalışmalar gerçekleştirilmişti. 23 Şubat'ta, tarihi yapının tamamı, dış cephe onarımı ve depreme karşı güçlendirme çalışmaları kapsamında ziyarete kapatılarak çalışmalara başlanmıştı. 674 yıllık tarihi kulenin çevresinin iskeleyle örülerek etrafı yeşil bir inşaat filesiyle sarılmıştı.

İstanbul'un simgelerinden Galata Kulesi'nde dış cephe onarımı ve depreme karşı güçlendirme çalışması tamamlandı. Restorasyon çalışmaları fen ve sanat kurallarına uygun şekilde tamamlanarak yapı hem kültürel mirası koruyacak hem de göçmen ebabil kuşlarına ev sahipliği yapacak şekilde düzenlendi. Restorasyonu tamamlanan Galata Kulesi'nin ise açılışına saatler kaldı. Çalışmaları tamamlanmış haliyle ilk kez görüntülendi. Tarihi kuleyi ziyarete gelenler saat başı en fazla 100 kişi olacak şekilde içeriye alınacak.

Kaynak: İHA

İstanbul, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Restorasyonu tamamlanan Galata Kulesi'nin açılışına saatler kaldı - Son Dakika

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