Rize'de 9. Kış Yüzme Şenliği - Son Dakika
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Kültür Sanat

Rize'de 9. Kış Yüzme Şenliği

Rize\'de 9. Kış Yüzme Şenliği

Kaçkar Dağları'nda kar yağışında düzenlenen şenlikte 40 kişi dondurucu suda yüredi.

19.01.2025 17:49
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Rize'de Kaçkar Dağları Milli Parkı içerisindeki gölde kar yağışı altında "9. Kış Yüzme Şenliği" düzenlendi.

Rizeli dağcı Hasan Önder öncülüğünde gerçekleştirilen şenlik için Ardeşen ilçe merkezinde toplanan doğa tutkunları, yaklaşık 2 saatlik yolculuğun ardından Deremezra köyüne ulaşabildi.

Kaçkar Dağları Milli Parkı içerisinde yer alan köydeki etkinlikte 40 kişi soğuğa aldırış etmeden suya girdi. Dondurucu suda yüzen bazı katılımcılar, gölde tulum eşliğinde horon oynadı. Kıyıya çıkan yüzücüler, çay içerek ısınmaya çalıştı.

Hasan Önder, gazetecilere, kış yüzme şenliğini geleneksel hale getirdiklerini söyledi.

Sıra dışı bir etkinlik yaptıklarını dile getiren Önder, "Doğasever ve dağcı arkadaşlarımızla etkinliği zor hava koşullarında, adrenalini yüksek bir ortamda kar yağışı altında gerçekleştirdik. Aynı zamanda kar yağışının altında yaklaşık 40 kişi yüzdü. Geleneksel hale geldi. Önümüzdeki yıllarda farklı yerlerde yine yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Etkinlik öncesi göle girme konusunda çekincesi olduğunu aktaran Olgun Atagün ise "Bir taraftan karın yağması da bizi mutlu etti. Böyle bir atmosfer ve ortamda bunu yapmak çok güzel." dedi.

Dalgıç Mustafa Beyaz da her yıl etkinliğe katıldığını, kar yağışının altında suya girmenin çok daha farklı bir his olduğunu kaydetti.

Şenliğe katılan bazı vatandaşlar ise ateş yakıp kar üstünde horon oynadı.

Kaynak: AA

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