Rize'de Çaylı Baklava Göz Doldurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Rize'de Çaylı Baklava Göz Doldurdu

27.05.2025 17:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rize'de Türk mutfağı haftasında çay aromalı baklava büyük ilgi gördü, yöresel lezzetler tanıtıldı.

Rize'de Türk Mutfağı lezzetleri görücüye çıktı, ilgi odağı çay aromalı baklava oldu

RİZE - Türk Mutfağı lezzetlerinin sergilendiği Rize'de çaylı baklava ilgi odağı oldu.

Rize'de Türk mutfağı haftası vesilesiyle Rize Çay çarşısında tüm ilçelerin katılımıyla etkinlik düzenlendi. Düzenlenen etkinlikte Rize'ye özgü pepeçura tatlısı, Çayeli kuru fasulyesi, Derepazarı pidesi, Laz böreği ve korkotalı etli sarması ön plana çıktı. Etkinliğin gözdesi ise Kalkandere Halk Eğitimi Müdürlüğü tarafından tarifi geliştirilen 'Yeşil çay pudralı baklava' oldu. Rize protokolünün ve halkın katılımıyla misafirlere yöresel ve meşhur yiyecekler tanıtıldı.

Derepazarı pidesi peyniri ile farklı

Etkinlikte Osmanlı mutfağının da yer aldığını ifade eden Gülsüm İslamoğlu "Biz hem İstanbul saray mutfağında çalıştık hem de Osmanlı mutfağında çalıştık. İçli köftemizden, vişneli yaprak sarmamızdan, su böreğimizden ve baklavamızdan dolayı dört çeşit ürünle bugün buradayız. Biz mutfak olarak hem Antep hem Osmanlı mutfağı çalışıyoruz bu noktada. Hem kadınlarımız her mutfağı öğrensinler aynı zamanda da sadece yöresel yemeklerden ziyade tüm mutfağa hakim olsunlar istiyoruz" dedi.

Rize'nin Derepazarı ilçesinin meşhur pidesinin organik oluşuna dikkat çeken Ahmet Samangül "Derepazarı pidesi Rize'ye özel has ürünlerle peynir, kavurma ve özel pişirme tekniğiyle yaptığımız kıymamızla beraber ve özel hamurumuzla, odun ateşiyle yanan taş fırınımızda ağır ateşte pişen pidemizdir. Peynirimiz tamamen doğal, katkı ve koruyucu madde olmayan bir peynirdir" ifadelerini kullandı.

Çay aromalı baklava

Etkinlikte dikkat çeken bir başka ürün ise 'Çay aromalı baklava' oldu. Hamuruna katılan yeşil çay pudrası ile yapılan baklava herkesin ilgisini çekti. Yeşil çay pudrasından yaptıkları tatlıları giderek arttırdıklarının altını çizen Kalkandere Halk Eğitimi Müdürlüğü Usta Öğreticisi İrem Öztürk "Bildiğimiz baklava hamuruyla yapılıyor içerisine çay pudrası ekliyoruz. Bu sene burma şeklinde de denedik çaylı baklavamızı, içerisinde fındık ve ceviz var, hamurunda ise çay pudrası var. Ağızda ilk tatlı bir tat sonrasında boğazda hafif yakan bir tat bırakıyor, deneyen insanlar beğeniyor tekrar denemek istiyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Kültür, Yaşam, Rize, tat, Çay, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Rize'de Çaylı Baklava Göz Doldurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nijerya’da çobanlar ile çiftçiler çatıştı: 30 ölü Nijerya'da çobanlar ile çiftçiler çatıştı: 30 ölü
Özel hastanede skandal Yaşlı kadının cenazesi kayboldu Özel hastanede skandal! Yaşlı kadının cenazesi kayboldu
Avrupa borsaları, Trump’ın tarife erteleme kararı ile yükseldi Avrupa borsaları, Trump'ın tarife erteleme kararı ile yükseldi
FIFA’dan Süper Lig’de küme düşen Sivasspor’a 3 dönem transfer yasağı FIFA'dan Süper Lig'de küme düşen Sivasspor'a 3 dönem transfer yasağı
Hindistan’ın Türkiye boykotu, Hint düğünlerini vurdu Milyon dolarlık organizasyonlar iptal ediliyor Hindistan'ın Türkiye boykotu, Hint düğünlerini vurdu! Milyon dolarlık organizasyonlar iptal ediliyor
Böyle olacağı belliydi Günlerdir konuşulan Elazığspor-Vanspor maçı tatil edildi Böyle olacağı belliydi! Günlerdir konuşulan Elazığspor-Vanspor maçı tatil edildi
Hatayspor-Fenerbahçe maçında Galatasaray tişörtlü taraftar sahaya girdi Hatayspor-Fenerbahçe maçında Galatasaray tişörtlü taraftar sahaya girdi
Putin, ABD’li dünya devlerini hedef aldı: Onların nefeslerinin kesilmesi gerekiyor Putin, ABD'li dünya devlerini hedef aldı: Onların nefeslerinin kesilmesi gerekiyor
Fenerbahçeli futbolculardan 4-2’lik yenilgi sonrası flaş hareket Fenerbahçeli futbolculardan 4-2'lik yenilgi sonrası flaş hareket
Kapalı pazar yeri havalandırmasına biber gazı sıkıp kaçtı Kapalı pazar yeri havalandırmasına biber gazı sıkıp kaçtı
Mauro Icardi’den Fenerbahçe’ye ’4’ göndermesi Mauro Icardi'den Fenerbahçe'ye '4' göndermesi

18:52
Merkez Bankası: Papara’ya kayyum atandı. Ödemelerde günlük olarak geçici limitler uygulanacak.
Merkez Bankası: Papara'ya kayyum atandı. Ödemelerde günlük olarak geçici limitler uygulanacak.
17:09
Ağıla giren kurtlar, 49 küçükbaşı öldürdü
Ağıla giren kurtlar, 49 küçükbaşı öldürdü
16:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni anayasa çalışmalarımıza başladık
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni anayasa çalışmalarımıza başladık
15:00
Günlük kiralık daireye gizli kamera yerleştiren sapığın ifadesi inanılmaz
Günlük kiralık daireye gizli kamera yerleştiren sapığın ifadesi inanılmaz
14:09
O sözler pahalıya patladı Karamollaoğlu, Erdoğan’a 70 bin TL tazminat ödeyecek
O sözler pahalıya patladı! Karamollaoğlu, Erdoğan'a 70 bin TL tazminat ödeyecek
04:38
İstanbul’da eğlence mekanına el bombalı saldırı
İstanbul'da eğlence mekanına el bombalı saldırı
01:40
Kartal’da iki otomobilin karıştığı kazada 5 kişi yaralandı
Kartal'da iki otomobilin karıştığı kazada 5 kişi yaralandı
00:29
Emekli polis memuru otobüs durağında kendini başından vurdu
Emekli polis memuru otobüs durağında kendini başından vurdu
23:54
İBB Başkanvekili Nuri Aslan, adliyede tehditler savurdu: Yakarım bak ortalığı
İBB Başkanvekili Nuri Aslan, adliyede tehditler savurdu: Yakarım bak ortalığı
23:41
İtalya’da kısmi yerel seçimlerde zafer merkez solun
İtalya'da kısmi yerel seçimlerde zafer merkez solun
23:31
Elazığspor-Vanspor maçında kaos Bayrağı direkten indirip yakmak istediler
Elazığspor-Vanspor maçında kaos! Bayrağı direkten indirip yakmak istediler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2025 19:13:55. #7.13#
SON DAKİKA: Rize'de Çaylı Baklava Göz Doldurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.