Rize'de Geri Dönüşüm Sergisi Açıldı

Rize Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce geri dönüştürülen ürünlerin yer aldığı "Başkalaşım" adlı sergi açıldı.

İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde yıl sonu etkinlikleri kapsamında organize edilen sergide, atıl durumdaki ürünler kursiyerler tarafından tablo, ayna ve sehpa gibi çeşitli eşyalara dönüştürüldü.

El sanatları öğretmeni Emine Kuvvet, 30 öğrenci ile atıl durumdaki ürünleri değerlendirdiklerini söyledi.

Dantel örtülerden güğüme kadar çok sayıda kullanılmayan eşyaya adete yeniden hayat verdiklerini belirten Kuvvet, çalışma sayesinde eski eşyaları geçmişten bugüne taşıdıklarını ifade etti.

Açılışını Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Feridun Ümran Kandil'in yaptığı sergi, 4 gün süreyle ziyaret edilebilecek.