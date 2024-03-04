Rize'de yaşlı kaynak ustası mesleğini gençlere öğretiyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

Rize'de yaşlı kaynak ustası mesleğini gençlere öğretiyor

Rize\'de yaşlı kaynak ustası mesleğini gençlere öğretiyor

Rize'nin Güneysu ilçesinde yaşayan 77 yaşındaki Nuri Kaba, ilerlemiş yaşına rağmen soba üretimini sürdürerek mesleğini genç nesillere öğretiyor. Kaba, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen kaynakçılık kursunda 27 kursiyere uygulamalı olarak kaynakçılık ve soba yapımını öğretiyor. Kaba, mesleğin önemini vurgulayarak, gençlerin meslek sahibi olmalarını ve iş bulma imkanlarını artırmayı hedeflediklerini belirtiyor.

04.03.2024 11:37
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Rize'de ilerlemiş yaşına rağmen soba üreten kaynak ustası Nuri Kaba, unutulmaya yüz tutmuş mesleğini genç nesillere öğretiyor.

Güneysu ilçesinde eşiyle yaşayan 77 yaşındaki Kaba, ilkokulu bitirdikten sonra bir ustanın yanında çırak olarak işe başlayarak kaynakçılık ve soba yapımını öğrendi.

Ustasıyla 5 yıl çalıştıktan sonra askere giden Kaba, döndükten sonra açtığı iş yerinde mesleğini sürdürdü.

Yaşına rağmen işinden kopmayan Kaba, Güneysu Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce 13 Şubat'ta açılan kaynakçılık kursunda sanatını öğretmeye başladı.

Kurs kapsamında, haftada 4 gün 27 kursiyere kaynakçılık ve soba yapımını uygulamalı anlatan Kaba, nisan ayında açılması planlanan kursta da yeni ustalar yetiştirecek.

Çocuklarından ikisini kaybeden, 6 çocuğu ve 17 torunu olan Nuri Kaba, AA muhabirine, 50 yıldır kendi dükkanında bu işi yaptığını söyledi.

İşlerinin 30 sene önce yoğun olduğunu belirten Kaba, "Her işi yapıyorduk. Kapı, demir doğrama, su tesisatı, soba, çatı olukları gibi hepsini yapıyordum ki işsiz kalmayalım. Şu an ise sadece soba yapıyorum. Yazın ise makas tamiri yapıyorum." dedi.

Kaba, mesleğine hevesle başladığını ifade ederek, "Başladığımız zamanlar maddi anlamda paraya ihtiyacımız vardı. Şimdi pek fazla maddi ihtiyacımız kalmadı. Şimdi gönlümü rahatlatmak ve insanlara hizmete devam etmek için daha hevesle yapıyorum mesleğimi. Meslek zor olsa da içtenlikle yapıldığı için kolay." diye konuştu.

İlçede ilk defa Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesinde kaynakçılık kursu açıldığını kaydeden Kaba, şunları söyledi:

"İnşallah bu kurs bundan sonra devam eder. Meslekler bitmek üzere. Bu kurslar vesilesiyle eğitim görenler en azından işi öğrenerek kendilerine dükkan açar. Okuma yeteneği bulamayan gençler bir meslek sahibi olsun çünkü ecdadımız 'Senin varını yoğunu alırlar, cebinden paranı alırlar, canını dahi alırlar ama mesleğin alamazlar.' demiş. Mesleği olan insan nereye giderse gitsin parasız kalmaz."

Kursiyerlerden Kemal Tosun ise Nuri Kaba'nın hem sohbetinden hem de mesleki bilgisinden faydalandıklarını dile getirerek, "İlçemizde böyle bir kursun açıldığını duyunca ilk fırsatta başvurumuzu yaptık. Öğrenmenin yaşı yok. Bir şeyleri başarmak, yapabiliyor olmak insana huzur veriyor." ifadelerini kullandı.

Mustafa Kocabey ise bu mesleği çok sevdiğini vurgulayarak, "Bu, çok önemli bir meslek. Nuri dayı bize ders veriyor. Onun sayesinde bu işi öğrenmiş oluyoruz. İnşallah her yerde iş bulma imkanım olacak." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Rize'de yaşlı kaynak ustası mesleğini gençlere öğretiyor - Son Dakika

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