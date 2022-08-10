Rize'de yüzerken bacağına yorgun mermi isabet eden genç kız taburcu edildi - Son Dakika
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Rize'de yüzerken bacağına yorgun mermi isabet eden genç kız taburcu edildi

10.08.2022 15:40
Rize'de yüzerken bacağına yorgun mermi isabet eden genç kız taburcu edildi

Rize'nin Pazar ilçesinde girdiği denizde bacağına yorgun mermi isabet eden 19 yaşındaki Eylül Ece İslamoğlu taburcu oldu.

Rize'nin Pazar ilçesinde girdiği denizde bacağına yorgun mermi isabet eden 19 yaşındaki Eylül Ece İslamoğlu taburcu oldu.

Hamidiye Mahallesi sahilinde denizde yüzerken bacağına yorgun mermi isabet eden İslamoğlu, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ameliyat edildi.

İslamoğlu'nun ayağından çıkarılan mermi çekirdeği incelenmek üzere polis ekiplerine teslim edildi.

İslamoğlu, ameliyat sonrası taburcu edildi.

"Başlarına gelmedikçe anlamayacaklar"

Pazar ilçesindeki evinde 2 ay istirahat etmesi gereken Ece İslamoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, olay günü ayağına taş çarptığını düşünerek ağrı hissettiğini, bakınca bacağının delindiğini gördüğünü söyledi.

Olay yerinde bulunanların kendisini hastaneye götürdüğünü ifade eden İslamoğlu, "Mermi kemiğe çok yakın olduğu için ameliyat ile almak zorunda kaldılar. Kurşun bayağı derine gitmiş. Şükürler olsun, boynuma, beynime, kalbime gelmedi. Allah'a şükür bacağıma geldi. Bir santim daha gitse sakat kalırdım. Kemiği teğet geçmiş." diye konuştu.

Üniversite sınavına girdiğini belirten İslamoğlu, "Silah sıkan kişinin izlemesini çok istiyorum. İnşallah izler. Bir iki aylık hayatıma engel oldu, yürüyemiyorum. Çok zor ihtiyaçlarımı karşılıyorum. İnşallah erken iyileşir ve üniversiteye gidebilirim. İnsanlar, üzüntülerinde, sevinçlerinde, düğünde her şekilde silah atıyorlar. Başlarına gelmedikçe anlamayacaklar. Yarın bir yerde kendisinin, kızının ailesinin başına gelebilir." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Hamidiye, Eylül, Rize, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Rize'de yüzerken bacağına yorgun mermi isabet eden genç kız taburcu edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rize'de yüzerken bacağına yorgun mermi isabet eden genç kız taburcu edildi - Son Dakika
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