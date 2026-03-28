Rodos\'taki Osmanlı Kütüphanesi

28.03.2026 11:13
Hafız Ahmed Ağa Kütüphanesi, Osmanlı dönemine ait 1265 yazma eserle dikkat çekiyor.

Rodos Adası'nda bulunan Hafız Ahmed Ağa Kütüphanesi, Osmanlı dönemine ait zengin yazma eser koleksiyonu ve dijitalleşme çalışmalarıyla dikkati çekiyor.

Hasan oğlu Rodosi Hafız Ahmed Ağa tarafından 1792'de İstanbul'da kurulan vakıf aracılığıyla yaptırılan ve 1793'te hizmete açılan kütüphane, kuruluşunda 828 yazma eserden oluşan koleksiyonla faaliyetlerine başladı.

Bu eserlerin tamamında kurucuya ait mühür bulunuyor.

Zamanla Osmanlı kurumları ve bağışçılar aracılığıyla koleksiyona 459'u yazma yaklaşık 1200 eser daha eklendi.

İslami ilimler başta olmak üzere 20 farklı alanda Osmanlıca, Arapça ve Farsça kaleme alınmış eserleri barındıran kütüphanede tarih, fıkıh, hadis, tasavvuf, tıp ve astronomi gibi geniş yelpazede nadir kaynaklar yer alıyor.

Envanter çalışmalarına göre orijinal koleksiyondan bugüne 806 eser ulaştı, sonradan eklenenlerle yazma eser sayısı 1265'e çıktı.

1795'te kapsamlı katalog hazırlandı

Kütüphanede kataloglama çalışmaları kuruluş yıllarında başladı, 1795'te kapsamlı katalog hazırlandı.

1923'te Osmanlıca iki ayrı çalışma yapılan ve 1995'te Türkçe katalog oluşturulan kütüphanede 1997-2001 yıllarında John R. Barnes tarafından ayrıntılı envanter çalışması hazırlandı.

Kütüphanede 2008-2010 döneminde koleksiyonun önemli bölümünün dijital görüntüleri alındı.

20. yüzyıl ortalarına kadar aktif kullanılan kütüphane, 1963 yılında son kütüphanecinin vefatının ardından müze niteliği kazandı.

Koleksiyondaki en dikkat çekici eserlerden biri, Osmanlı hattatları tarafından 1401'de yazılmaya başlanan ve 1454'te tamamlanan el yazması Kur'an-ı Kerim.

Yaklaşık 600 yıllık geçmişe sahip bu eser, bir dönem çalındıktan sonra uluslararası girişimlerle yeniden kütüphaneye kazandırıldı. Bu eser, özel güvenlik önlemleri altında çelik kasalarda korunuyor.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Gümülcine, Edebiyat, Son Dakika

