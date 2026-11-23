Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkan Yardımcısı Deniz Güler, Çankaya Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezince (KADUM) 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında düzenlenen "Kadına Şiddeti Teşhir Sarmalında Medya" paneline katıldı.

RTÜK'ten yapılan açıklamaya göre, panelde, medyanın kadına yönelik şiddetin görünürlüğü ve toplumsal algı üzerindeki rolü ve iletişim alanının sorumlulukları ele alındı.

Güler, panelin açılışında yaptığı konuşmada, medyanın yalnızca olayları aktarmadığını, toplumsal algıların şekillenmesinde de belirleyici olduğunu belirtti.

Haberin başlığının, seçilen görüntülerin, kullanılan ifadelerin, dizideki karakterin davranışlarının nasıl sunulduğunun izleyicinin algısını etkileyebildiğini belirten Güler, "Medyada neyi anlattığımız kadar, nasıl anlattığımız da önemlidir." ifadesini kullandı.

Kadına yönelik şiddetle mücadelede medyanın sorumluluğunu yalnızca denetim ve yaptırımlarla sınırlı görmediklerini vurgulayan Güler, "Yayıncılıkta kalıcı bir etik anlayışın oluşabilmesi için hukuki düzenlemelerin yanında mesleki sorumluluk bilincinin de gelişmesi gerekiyor. Bu nedenle yayıncı kuruluşlarla diyaloğu, sektöre rehberlik etmeyi ve öz denetim mekanizmalarının güçlendirilmesini önemsiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Güler, bir insanın yaşadığı acının reyting unsuruna dönüştürülmemesi gerektiğini belirtti.

Kadınların medyadaki temsilinin yalnızca şiddet haberleri üzerinden değerlendirilemeyeceğine dikkati çeken Güler, "Kadınların bilimde, sanatta, eğitimde, ekonomide, sporda ve toplumsal hayatın bütün alanlarında ortaya koydukları başarıların görünür kılınması da son derece önemlidir. Bu nedenle kadınların yalnızca mağduriyetleriyle değil, karar alan, üreten, yöneten ve toplumsal hayata katkı sağlayan bireyler olarak da temsil edilmesini önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.

KADUM Direktörü Prof. Dr. Zeynep Karahan Uslu da Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre her üç kadından birinin hayatı boyunca en az bir kez eşi veya partneri tarafından fiziksel ya da cinsel şiddete maruz kaldığını, son 20 yılda yakın partner şiddetinin küresel yaygınlığında yıllık ortalama 0,2 puanlık azalma yaşandığını söyledi.

Panelde, RTÜK tarafından hazırlanan "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadeleye İlişkin Etik İlkeler Tanıtım Filmi" de izletildi. Medyada kadına yönelik şiddetin ele alınışında yayıncılara rehberlik eden sekiz etik ilke hakkında bilgilendirme yapıldı.

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatih Keskin'in de konuştuğu panele, Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Senem Gençtürk Hızal da katıldı.

BM Kadın Biriminin (UN Women) çağrısına destek verilen program, katılımcılara teşekkür belgelerinin takdimi ve toplu fotoğraf çekimiyle tamamlandı.