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Rumeli Kültür ve Sanat Akademisi geçmişi günümüzle buluşturacak - Son Dakika

Rumeli Kültür ve Sanat Akademisi geçmişi günümüzle buluşturacak

26.11.2021 15:21

Rumeli Kültür ve Sanat Akademisi geçmişi günümüzle buluşturacakEDİRNE Edirne Valiliği tarafından "Rumeli Kültür ve Sanat Akademisi" olarak yeniden işlevlendirilen Devecihan Kültür Merkezi açıldı.

Rumeli Kültür ve Sanat Akademisi geçmişi günümüzle buluşturacak

EDİRNE Edirne Valiliği tarafından "Rumeli Kültür ve Sanat Akademisi" olarak yeniden işlevlendirilen Devecihan Kültür Merkezi açıldı. Devecihan Kültür Merkezi, geleneklerin gelecekle buluştuğu kültür, sanat, edebiyat, müzik, tiyatro ve gastronomi merkezi haline gelecek.

"Rumeli Kültür ve Sanat Akademisi'nde Hüsn-i hat, aynalı süpürge, çini işlemeciliği, mis sabunu, kalem kağıt ve nakkaş, Edirnekari, saray mutfağı, sepet örücülüğü ve saraciye atölyeleri olmak üzere 9 farklı bölüm yer alıyor.

Rumeli Akademisi Eğitim ve Kültür Derneği Balkan Halk Dansları topluluğunun gösterisinin ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan program, konuşmalar ile devam etti.

Devecihan Kültür Merkezi'ne ilk defa koordinasyon toplantısı vesilesiyle gittiğini hatırlatan Edirne Valisi Ekrem Canalp, böylesine tarih kokan 550 yıllık bir mekanın çok az kullanılmasının üzücü olduğunu ve 2 yıllık bir çalışma sonrası buraya yeni bir ivme kazandıracak projeyi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

"Bu açılan 9 atölye Edirne ile özdeşleşmiş geçmişimizin bir parçasıdır"

550 yıllık bu yapıyı tekrar Edirne'nin kültürüne, turizmine ve ekonomisine kazandırmanın mutluluğu ve gururunu yaşadıklarını ifade eden Vali Canalp, "Burada çeşitli atölyeler yer alıyor ve bu atölyeler kentin kültürüne ve turizmine ne şekilde hizmet edeceğinin ipuçlarını verecektir. Bunlardan bir tanesi hüsn-i hat atölyesi olacak. Geleneksel bir el sanatıdır. Aynalı süpürge Edirne ile özdeşleşmiş yerel bir el sanatıdır. Çini işlemeciliği, mis sabunu yapımı, kalemkar ve nakkaş atölyesi, Edirnekari, saray mutfağı, sepet örücülüğü, saraciye ve sarıkçılık atölyesi olmak üzere geçmişin mirası 9 farklı atölye burada yer alıyor. Saray mutfağı ile birlikte Rumeli'nin lezzetlerini de gelen misafirlerimize sunma imkanımız olacak. Tarihi bir mekanın içerisinde geleneksel Osmanlı saray mutfağına ait lezzetleri tadabileceğiz ve Rumeli'nin bütün mutfağının özelliklerini sunacağız. Bu açılan 9 atölye Edirne ile özdeşleşmiş geçmişimizin bir parçasıdır" şeklinde açıklamada bulundu.

Geçmişe sahip çıkmanın geleceği inşa etmek olduğunu aktaran Vali Canalp, Edirne'nin her yerinden tarih fışkırdığını ve bu tarihe dokundukça, onu yeniden ortaya çıkardıkça hem bugününün hem de geleceğinin inşa edildiği bir kent haline geldiğini söyledi.

Turizme yönelik yatırımların devam ettiğini belirten Vali Canalp, Edirne'yi müzeler kenti haline getirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

"Amacımız kente gelen misafirlerin burada kalış süresini uzatmak"

Amaçlarının Edirne'ye gelen misafirlerin kentte kalış sürelerini uzatmak olduğunu söyleyen Vali Canalp, "Ortaya öyle bir Edirne koymamız gerekiyor ki buraya gelenler 1 gün içinde gezmeyi bitiremesinler. Edirne'yi doya doya yaşayabilmek için mutlaka burada konaklama ihtiyacı hissetsinler. Bu Edirne'mizin ekonomisine, turizmine ilave bir can suyu olacaktır. Bunun için Fatih Sultan Mehmet Müzesi ve Necmi İğe Etnografya Müzesi'ni açtık. Peyikler Medresesi'nin de restorasyon çalışmaları devam ediyor. Ekmekçizade Ahmet Paşa Kervansarayı2nın karşısındaki tarihi konağı restore ediyoruz çalışmalar devam ediyor bu alanı da geleneksel el sanatları müzesi olarak yakın zamanda hizmete açmış olacağız. Doğa Müzesi ve Böcek Müzesi için de çalışmalar devam ediyor. Tabyalar da hizmete açılmaya hazır durumdadır. Makedon Kulesi de yakın zamanda müze olarak Edirne'nin turizmine kazandırılacak. Edirne Osmanlı'nın yanında aynı zamanda bir Roma, Bizans ve Cumhuriyet kenti demek. Edirne'de tüm kurumların beraber çalışması neticesinde güzel eserler ortaya çıkıyor. Gönlümüzden geldiğince aşkla ve heyecanla çalıştıkça yepyeni projeler sürekli olarak gündemimizde yer almaya devam edecek. Bir tarafından yeni eserlerin açılışlarını yapacağız ama aynı zamanda da yepyeni projelerin temellerini atıyor olacağız. Bu çarkı böyle hızlı şekilde çevirmeye devam edeceğiz" şeklinde açıklamada bulundu.

Edirne'nin güzel sanatlarla da örnek eserlerin oluşmasına ev sahipliği yaptığını söyleyen İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, geleneksel el sanatlarının özlemlerini dileklerin, inanışların, duygu ve düşüncelerin somut anlatımları olduğunu aktardı.

Rumeli Kültür Sanat Akademisi olarak yeniden işlevlendirilen Devecihan Kültür Merkezi'nin hayırlı olmasını dileyen Soytürk, "Burası Milletin eşsiz kültürünün sanatın derinlik ve zenginliğinin sanatçılarımızın zarafeti, estetiği bilgi birikim ve becerisinin bununla birlikte saray mutfağının yerli ve yabancı ziyaretçilere sunulacağı yerin adıdır. Burası çocukların öğrenerek deneyimleyeceği, sanatla tanışacağı bir yer olacaktır. Geleneğin gelecekle buluştuğu kültür, sanat, edebiyat, müzik, tiyatro ve gastronominin merkezi haline gelecektir. Burasını yerli ve yabancı ziyaretçilerimizin kültür sanat zenginliğimizi bizzat görebileceği ve deneyimleyecekleri kültür yolu rotamıza da dahil etmiş oluyoruz" ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından Ressam Tayyip Yılmaz'ın yağlı boya tabloları serisinin açılışı yapıldı. Serginin gezilmesinin ardından Geleneksel el sanatları ve gastronomi atölyesinde yapılan çalışmalar incelendi.

Atölyeleri dolaşıp çalışmalar hakkında bilgi alan Edirne Valisi Ekrem Canalp, hüsn-i hat atölyesinde yazı yazdı.

Rumeli Kültür ve Sanat Akademisi geçmişi günümüzle buluşturacak
Rumeli Kültür ve Sanat Akademisi geçmişi günümüzle buluşturacak
Rumeli Kültür ve Sanat Akademisi geçmişi günümüzle buluşturacak
Rumeli Kültür ve Sanat Akademisi geçmişi günümüzle buluşturacak

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Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Rumeli Kültür ve Sanat Akademisi geçmişi günümüzle buluşturacak - Son Dakika


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