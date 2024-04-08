Rumkale, Ramazan Bayramı tatilinde yoğun ilgi görüyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

Rumkale, Ramazan Bayramı tatilinde yoğun ilgi görüyor

Rumkale, Ramazan Bayramı tatilinde yoğun ilgi görüyor

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde bulunan ve tarihte birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan Rumkale, Ramazan Bayramı tatilinde binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor. Rumkale'de tekne gezisi yapmak isteyenler için 51 tekne bulunuyor ve ziyaretçiler bölgeyi keşfettikten sonra Halfeti'ye geçiyor. Ziyaretçiler, Rumkale'nin sessiz ve sakin atmosferini çok beğeniyor ve bu tarihi mekanı vakit buldukça ziyaret ediyorlar.

08.04.2024 15:25
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Tarihte birçok medeniyete ev sahipliği yapan "Fırat'ın incisi" Rumkale, Ramazan Bayramı tatiline kalabalık başladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gaziantep'in Yavuzeli ilçesi sınırlarında birçok medeniyete ev sahipliği yapan Rumkale, bayram tatilinde günde binden fazla ziyaretçiyi ağırlıyor.

Rumkale'de ziyaretçileri tekneyle gezdiren kaptan Erol Kılınç, ilk başlarda gezi olarak işe başladığını, bölgeye ilginin artmasıyla beraber teknesini büyüttüğünü ifade etti.

Rumkale bölgesinde 51 teknenin bulunduğunu aktaran Kılınç, "Bölgede tekne gezisi yapmak isteyenler, Rumkale'den tura başlıyor. Buradan Halfeti'ye geçtikten sonra tekrar limana dönüyor." diye konuştu.

Ziyaretçilerden Fatmanur Kırmızıoğlan da vakit buldukça tarihi mekana geldiklerini belirtti.

Rumkale'nin görülmesi gereken bir yer olduğunu anlatan Kırmızıoğlan, "Saklı cenneti olan yerlere sahibiz. Belki de Güneydoğu'nun en güzel yerlerinden biri. Rumkale sessiz, sakin bir yer." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Rumkale, Ramazan Bayramı tatilinde yoğun ilgi görüyor - Son Dakika

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