Tarihte birçok medeniyete ev sahipliği yapan "Fırat'ın incisi" Rumkale, Ramazan Bayramı tatiline kalabalık başladı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gaziantep'in Yavuzeli ilçesi sınırlarında birçok medeniyete ev sahipliği yapan Rumkale, bayram tatilinde günde binden fazla ziyaretçiyi ağırlıyor.
Rumkale'de ziyaretçileri tekneyle gezdiren kaptan Erol Kılınç, ilk başlarda gezi olarak işe başladığını, bölgeye ilginin artmasıyla beraber teknesini büyüttüğünü ifade etti.
Rumkale bölgesinde 51 teknenin bulunduğunu aktaran Kılınç, "Bölgede tekne gezisi yapmak isteyenler, Rumkale'den tura başlıyor. Buradan Halfeti'ye geçtikten sonra tekrar limana dönüyor." diye konuştu.
Ziyaretçilerden Fatmanur Kırmızıoğlan da vakit buldukça tarihi mekana geldiklerini belirtti.
Rumkale'nin görülmesi gereken bir yer olduğunu anlatan Kırmızıoğlan, "Saklı cenneti olan yerlere sahibiz. Belki de Güneydoğu'nun en güzel yerlerinden biri. Rumkale sessiz, sakin bir yer." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Kültür Sanat › Rumkale, Ramazan Bayramı tatilinde yoğun ilgi görüyor - Son Dakika
Doğu Karadeniz'in önemli turizm destinasyonlarından biri olan Karaca Mağarası, Ramazan Bayramı tatiliyle birlikte yeni turizm sezonuna başladı. Gümüşhane'nin Torul ilçesinde bulunan mağara, her sezon yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Mağara, damla taşı oluşumları, sarkıtları, sütunları, org desenli duvarları, perde damla taşları, mağara çiçekleri ve traverten havuzlarıyla ünlüdür. Her yıl kasım ayında ziyarete kapatılan mağara, 9 günlük Ramazan Bayramı tatiliyle birlikte ziyaretçilerine yeniden kapılarını açtı. Turistler, mağaranın güzelliği karşısında büyüleniyor ve bölgeye davet ediliyor.
MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Rektör Kaçar, mesajında bayramların insanları birbirine yakınlaştıran, birlik ve beraberliği sağlayan özel günler olduğunu belirterek, tüm dünyaya huzur, barış ve sağlık getirmesini diledi. Ayrıca, Filistin ve Doğu Türkistan'da yaşayan kardeşlerin maruz kaldığı zulümlerin bir an önce sona ermesini temenni etti. Mesajında Üniversite öğrencileri, akademik ve idari personel ile Muğlalılar, Milletimiz ve İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramı'nı kutladı.
Bozdağ Film Platoları, Ramazan Bayramı'nda atlı gösteriler, konserler ve 'Kuruluş Osman' dizisi oyuncularıyla söyleşilerin yer aldığı bir program düzenleyecek. Programda Türk dünyası müzik kültürü ve tarihi anlatımlar da yer alacak.
Çin'in Zhejiang eyaletinde bulunan Jinhua şehrindeki Lutian köyünde yetiştirilen Juyan çayı, 2022 yılında Dünya Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne dahil edildi. Juyan çayı, yerel yetkililerin ve çay şirketlerinin çabalarıyla gelişme hızını artırarak standart üretim ve sektörleşme yolunda ilerledi. Ayrıca, Juyan çayı endüstrisi bölgedeki eko-turizmi teşvik ederek çiftçilerin gelirlerinin artmasına yardımcı oldu.
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Erzurum Uluslararası Öğrenci Derneği'nin (ERULDER) düzenlediği '40 Hadis Ezberleme ve Kuran Ziyafeti' yarışması renkli görüntülerle gerçekleşti. Programa 47 öğrenci başvuruda bulunurken, yarışmaya Suriye, Sudan, Somali, Yemen, Kazakistan ve Bangladeşli öğrenciler katıldı. Yarışmanın finalinde birinciliği Suriyeli Almutazbillah ve Somalili Muhktar paylaştı. ERULDER Başkanı Ertan Halit Aksakal, yarışmanın büyük bir ilgi gördüğünü ve gelecek dönemlerde benzer etkinliklerin düzenleneceğini belirtti.
Bayburt'un yöresel lezzeti olan tatlı çorba, asırlardır bayramlarda ve düğünlerde ikram ediliyor. Kuşburnu suyu, kuru incir, kayısı, fındık ve erik parçaları, nişasta, şeker ve karanfil ile kaynatılan çorba, ceviz ya da fındıkla süslenerek servis ediliyor. Ramazan Bayramı'na yaklaşılmasıyla tatlı çorbanın malzemelerinin satışının yapıldığı market ve dükkanlarda yoğunluk yaşanıyor. Yeni Yüzyıl Kadın Kooperatifi ise gurbetçiler için bu asırlık lezzeti hazırlıyor.
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