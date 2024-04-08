Rumkale, Ramazan Bayramı tatilinde yoğun ilgi görüyor

MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar'dan Ramazan Bayramı Mesajı

MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Rektör Kaçar, mesajında bayramların insanları birbirine yakınlaştıran, birlik ve beraberliği sağlayan özel günler olduğunu belirterek, tüm dünyaya huzur, barış ve sağlık getirmesini diledi. Ayrıca, Filistin ve Doğu Türkistan'da yaşayan kardeşlerin maruz kaldığı zulümlerin bir an önce sona ermesini temenni etti. Mesajında Üniversite öğrencileri, akademik ve idari personel ile Muğlalılar, Milletimiz ve İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramı'nı kutladı.