Rus Sanatçı Anadolu'nun Sembollerini Resmetti - Son Dakika
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Kültür Sanat

Rus Sanatçı Anadolu'nun Sembollerini Resmetti

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Tatiana Kirillova, Anadolu'da gözleme yapan kadınları resmederek bolluk ve doğurganlık temasını işledi.

02.11.2024 13:41
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Rus Sanatçı, gezdiği Anadolu'da gözleme yapan kadınları resmetti

sanatçı Tatiana Kirillova:

"Anadolu bolluk ve doğurganlık sembollerini işliyorum"

KIRŞEHİR - Cumhuriyetin 101. yıl etkinlikleri çerçevesinde 'Hitit' temalı sanat sergisi açılışında Rus Sanatçı Tatiana Kirillova tarafından yapılan ve Anadolu'nun bolluk ve doğurganlık sembollerini işlediği tablosu ilgi gördü.

Kırşehir'de Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde Kırşehir ve Çorum'da yaşamış Hitit Medeniyeti'ne ait sembolleri içeren eserler sergisi düzenlendi. 56 sanatçının katıldığı etkinliğin en önemli eseri ve ilgi odağı Rus Sanatçı Tatiana Kirillova'ya ait eser oldu. Anadolu'yu gezen Kirillova, gezilerinde insanları anladığını ve hayranı olduğunu söyledi. Kirillova eser hakkındaki açıklamasında; "Bu toprakların insanların neden böyle sorusunu kendime sordum. Bu coğrafyada çok kadim kültürler var. Bu değerler yaşamaya devam ediyor" dedi.

"Tarihi Anadolu'da yaşıyor gibiyim"

Kırşehir'de, katıldığı sergi açılışında konuşan Kirillova, Anadolu'yu gezerken tarihi yaşadığını söyledi. Kirillova; "Dijital çağda topraktan ve doğadan çok uzaklaştık. Çok düşünmeden doğayla daha rahat ve konforlu bir hayat yaşayabiliriz. Dijital çağ insanları hasta yapıyor. Topraktan uzaklaştıkça biz, kaybolduk. İnsan toprakla bağlıydı hep. Topraktan uzaklaştıkça gücümüz kalıyor mu? Hayatta kalan eser ve kültürleri yaşayıp görmek istiyorum. Gözleme yapan kişiler, hayatta kalan kültürler ve bereketi hatırlatıyor bu değerler" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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