Safranbolu'da kruvaziyer turzim hareketliliği - Son Dakika
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Safranbolu'da kruvaziyer turzim hareketliliği

05.10.2022 18:34

Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden "Astoria Grande" kruvaziyeri ile Amasra Limanı'na gelen turistlerin bir bölümü, Safranbolu'daki tarihi yerleri gezdi.

Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden "Astoria Grande" kruvaziyeri ile Amasra Limanı'na gelen turistlerin bir bölümü, Safranbolu'daki tarihi yerleri gezdi.

İstanbul'un ardından Amasra Limanı'na yanaşan 796 Rust turist ve 427 mürettebatı bulunan Panama bandıralı geminin yolcularından yaklaşık 120'si, otobüslerle tarihi evleriyle ünlü Safranbolu ilçesine geldi.

Tur programı kapsamında turistler, han, hamam, konak, çeşme, cami ve köprüleriyle açık hava müzesini andıran kenti gezerek rehberlerden bilgi aldı.

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Kaynak: AA

Safranbolu, Amasra, Rusya, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Safranbolu'da kruvaziyer turzim hareketliliği - Son Dakika

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