Düğünde geline çok sert bir tokat attı! Gerçek ortaya çıkınca herkes şaşırdı

Rusya 'nın Soçi kentinden hareket eden "Astoria Grande" kruvaziyeri ile Amasra Limanı'na gelen turistlerin bir bölümü, Safranbolu 'daki tarihi yerleri gezdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Kültür Sanat › Safranbolu'da kruvaziyer turzim hareketliliği - Son Dakika

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