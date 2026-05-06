Saat Alımında Dikkat! - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Saat Alımında Dikkat!

Saat Alımında Dikkat!
06.05.2026 10:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehirli saat tamircisi Harun Özden, saat alımında dikkat edilmesi gereken noktaları açıkladı.

Eskişehir'de çıraklıktan yetişen saat tamircisi Harun Özden, saat alırken ve tamir ettirirken yapılan hataların maliyetli sonuçlar doğurabileceği hakkında vatandaşları uyardı.

Ortaokul yıllarında boş zamanlarını değerlendirmek amacıyla çırak olarak başladığı mesleğini 30 yıla sığdıran Harun Özden, Taşbaşı Caddesi'ndeki dükkanında hizmet vermeye devam ediyor. Mesleğin temelini masa saatleriyle attığını belirten Özden, günümüzde tamir kültürünün yerini pil ve cam değişimi gibi basit işlemlere bıraktığını vurguladı.

"Masa saatiyle başlamayan kol saatini yapamaz"

Mesleğe giriş sürecini anlatan Özden, saatçiliğin sadece yıllarla değil, yetenek ve merakla öğrenilebileceğini ifade etti. Özden, "Mesleğe önce masa saatleri gibi büyük mekanizmalarla başlanır. Direkt kol saatinden başlamak zordur. Temeli öğrendikten sonra yavaş yavaş basit kol saatlerine geçilir. Ancak bu işi sevmek ve el becerisine sahip olmak şart. 50 yıllık saatçi olup da hala doğru düzgün tamir yapamayanlar var. İşin sırrı meraklı olmakta ve işi sevmekte" diye konuştu.

"Ekipman olmazsa olmaz"

Saat tamirinde kullanılan ekipmanların önemine değinen emektar usta, "Mıknatıs tutmayan çelik uçlu özel cımbızlarımız ve İsviçre malı açma bıçaklarımız en önemli yardımcılarımızdır. Özellikle yeni nesil saatlerin çoğu presle kapatılıyor. El yordamıyla kapatmak imkansız. Elimizde birkaç çeşit pres makinesi var. Eskisi kadar büyük tamiratlar kalmasa da bu profesyonel takımlar olmadan kaliteli hizmet vermek mümkün değil" dedi.

"Pilin kalitesi saatin ömrünü belirliyor"

Piyasadaki pil fiyatları ve kalite farkları hakkında kullanıcıları bilgilendiren Özden, "Ortalama bir saat pilinin fiyatı 200 lira civarında. Ancak bu rakam yer yer 500 liraya kadar çıkabiliyor. Burada önemli olan pilin kalitesidir. 6-7 ay giden Çin pilleri de var, 2 yıl giden kaliteli piller de. Kaliteli pil taktırdığınızda saatin kapağı sürekli açılmaz, böylece mekanizma zarar görmez. İlk etapta biraz fazla ödenen ücret, saatin ömrünü uzatır" diye belirtti.

"Garantili ve çelik kasa tercih edin"

Son olarak saat satın alacak vatandaşlara tavsiyelerde bulunan Harun Özden şunları söyledi:

"Saat alırken en önemli kriterlerden biri su geçirmemesi ve çelik kasa olmasıdır. Vatandaşlarımız saati bildiği yerden, ürününün arkasında duran garantili firmalardan almalı. Ayrıca pil değişimi gibi basit görünen işlemler için bile mutlaka işin uzmanına gidilmeli. Pil takayım derken saati çizen, kapağı bozan çok kişi var. Saatinizi korumak istiyorsanız gerçek saatçilere götürün." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Saat Alımında Dikkat! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şehri karıştıran bayrak Polis evi bastı, gerçek sonradan ortaya çıktı Şehri karıştıran bayrak! Polis evi bastı, gerçek sonradan ortaya çıktı
Evde çıkan yangında yaşlı çift öldü Evde çıkan yangında yaşlı çift öldü
Arkadaşının müdahalesiyle kurtarılmıştı, 8 ay sonra canına kıydı Arkadaşının müdahalesiyle kurtarılmıştı, 8 ay sonra canına kıydı
Ahmet Türk, yerine kayyum olarak atanan valiyle yan yana maç izledi Ahmet Türk, yerine kayyum olarak atanan valiyle yan yana maç izledi
Ölen iki kardeş gözyaşlarıyla toprağa verildi Ölen iki kardeş gözyaşlarıyla toprağa verildi
Bahçeli’nin Öcalan için yaptığı öneriye DEM Parti’den ilk yorum Bahçeli'nin Öcalan için yaptığı öneriye DEM Parti'den ilk yorum

11:08
Çin: İran’ın nükleer enerjiyi barışçıl amaçlarla kullanma hakkı meşrudur
Çin: İran'ın nükleer enerjiyi barışçıl amaçlarla kullanma hakkı meşrudur
11:04
Sevgili yaptığına bin pişman oldu Olay adam için tam 10 milyon oy topladılar
Sevgili yaptığına bin pişman oldu! Olay adam için tam 10 milyon oy topladılar
10:48
Türkiye’nin YILDIRIMHAN füzesi Yunan basınında
Türkiye'nin YILDIRIMHAN füzesi Yunan basınında
10:45
Kübra Yapıcı’ya kıyan zanlı olay yerinde cinayeti böyle anlattı Soğukkanlı tavırları dikkat çekti
Kübra Yapıcı'ya kıyan zanlı olay yerinde cinayeti böyle anlattı! Soğukkanlı tavırları dikkat çekti
10:31
CHP kurultay davası ertelendi
CHP kurultay davası ertelendi
10:14
Borsa İstanbul’da tüm zamanların rekoru
Borsa İstanbul'da tüm zamanların rekoru
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 11:34:57. #7.12#
SON DAKİKA: Saat Alımında Dikkat! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.